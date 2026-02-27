Πέθανε η χορεύτρια, ηθοποιός και τραγουδίστρια Καίτη Βουτσάκη.

Σε ηλικία 96 ετών πέθανε σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου η Ελληνίδα – Αιγυπτιώτισσα Καίτη Βουτσάκη.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου μέσα από ένα μακροσκελές κείμενο μίλησε για την καλλιτεχνική φύση της ηθοποιού και χορεύτριας.

Η Καίτη Βουτσάκη εργάστηκε στην Αίγυπτο αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στον Αιγυπτιακό κινηματογράφο με το προσωνύμιο Kitty, ενώ αργότερα εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, όπου και δραστηριοποιήθηκε στον χώρο του χορού.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας, για πολύ καιρό ο κόσμος θεωρούσε πως έχει φύγει από τη ζωή, ωστόσο αποδείχθηκε πως τα τελευταία χρόνια της ζωής της επέλεξε να τα περάσει έξω από τα φώτα της δημοσιότητας.

{https://www.instagram.com/p/DVRZHqFDvJ-/?img_index=1}