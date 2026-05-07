Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής μετεωρολογικές προβλέψεις, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ο υδράργυρος θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 30 βαθμούς Κελσίου, ανοίγοντας έτσι την πόρτα σε ένα πρώιμο καλοκαίρι.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα ορεινά της Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στη δυτική Κρήτη τοπικά 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά στα νότια 25 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.