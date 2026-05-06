Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά εν μέσω αισιοδοξίας σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 612,34 μονάδων (+1,24%), στις 49.910,59 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 512,81 μονάδων (+2,03%), στις 25.838,94 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 105,90 μονάδων (+1,46%), στις 7.365,12 μονάδες.