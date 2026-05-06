Σε τροχιά άμεσης υλοποίησης εισέρχεται ένα πακέτο παρεμβάσεων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο την επιτάχυνση της διαχείρισης του διογκωμένου ιδιωτικού χρέους και την αποσυμπίεση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Οι πρωτοβουλίες εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αναμένεται να ενεργοποιηθούν σταδιακά έως τα τέλη Ιουνίου, διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων και διευκολύνσεων.

Κεντρικό άξονα των αλλαγών αποτελεί η ενίσχυση της προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η νέα ρύθμιση, που εκτιμάται ότι θα ψηφιστεί εντός του μήνα, επιτρέπει στους οφειλέτες να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης αποκλειστικά για την πρώτη κατοικία, διαχωρίζοντάς την από το σύνολο της περιουσίας τους. Σε αντίθεση με το ισχύον καθεστώς, το οποίο εξετάζει συνολικά οφειλές και περιουσιακά στοιχεία, το νέο πλαίσιο εστιάζει στην αξία του συγκεκριμένου ακινήτου, δίνοντας περιθώριο για μεγαλύτερα «κουρέματα» και χαμηλότερες δόσεις, προσαρμοσμένες στις οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη. Η υπόλοιπη περιουσία θα οδηγείται σε ρευστοποίηση, με τα έσοδα να κατευθύνονται στην αποπληρωμή των χρεών.

Παράλληλα, στην τελική φάση εισέρχεται η ενεργοποίηση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Ο μηχανισμός θα αποκτά την κύρια κατοικία ευάλωτων δανειοληπτών που οδηγείται σε πλειστηριασμό και στη συνέχεια θα τους τη μισθώνει υποχρεωτικά για περίοδο 12 ετών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η παραμονή των οφειλετών στο σπίτι τους, ενώ διατηρείται και η δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου είτε μετά τη λήξη της μίσθωσης είτε νωρίτερα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το κράτος θα στηρίζει τους δικαιούχους μέσω στεγαστικού επιδόματος από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως, ενισχύοντας τη συνέπεια στην καταβολή του ενοικίου.

Στο μέτωπο των ρυθμίσεων οφειλών, έως τον Ιούνιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ, που έχουν βεβαιωθεί έως το τέλος του 2023 και παραμένουν αρρύθμιστα μέχρι τον Απρίλιο του 2026. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη αποτελεί η τακτοποίηση των οφειλών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.

Την ίδια στιγμή, διευρύνεται η πρόσβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, με δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 240 μηνιαίες δόσεις και επιτόκιο περίπου 3%. Η διαδικασία προϋποθέτει την άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, προκειμένου να αξιολογηθεί πλήρως η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα μερικής διαγραφής οφειλών υπό όρους.

Τέλος, εισάγεται νέα ρύθμιση για την άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, η οποία ενεργοποιείται με την καταβολή του 25% της συνολικής οφειλής, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο ποσό θα ενταχθεί σε ρύθμιση. Το μέτρο θα εφαρμόζεται μία φορά, ενώ σε περίπτωση δημιουργίας νέων χρεών η επανενεργοποίηση της δυνατότητας θα προϋποθέτει την πλήρη εξόφληση των οφειλών.

