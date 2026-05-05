Σε λειτουργία βρίσκεται από την 1η Απριλίου η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για νέους ηλικίας 18 και 19 ετών σε ολόκληρη τη χώρα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Μαΐου 2026, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2026.

Δικαιούχοι είναι οι νέοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η αίτηση υποβάλλεται μία μόνο φορά, με τη συμπλήρωση του 18ου έτους, και η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα και το επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία από τον δικαιούχο.

Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών TAXISnet και προϋποθέτει προηγούμενη εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν βασικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου, καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα που θα εκδώσει την ψηφιακή κάρτα.

Η ενίσχυση καταβάλλεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι και παραμένει ενεργή για δύο έτη. Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις, όπως εισιτήρια κινηματογράφου, θεάτρου και συναυλιών, επισκέψεις σε μουσεία, αγορά βιβλίων, διαμονή σε ξενοδοχεία, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς και συνδρομές σε γυμναστήρια.

Η πίστωση των ποσών πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο, με τα χρήματα να αποστέλλονται στα τραπεζικά ιδρύματα για τη φόρτιση των ψηφιακών καρτών έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους.