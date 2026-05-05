Σε κλίμα έντονων διαφωνιών πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup, με την ενεργειακή κρίση να αναδεικνύει βαθύ ρήγμα στο εσωτερικό της ευρωζώνης ως προς τη στρατηγική αντιμετώπισής της. Οι υπουργοί Οικονομικών εμφανίστηκαν διχασμένοι ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης οικονομιών και κοινωνιών και στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, χωρίς να διαμορφώνεται κοινή γραμμή.

Στον πυρήνα της αντιπαράθεσης βρέθηκαν δύο αντίθετες προσεγγίσεις. Από τη μία πλευρά, χώρες του Νότου, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, επιδιώκουν μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν ευρύτερα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από την άλλη, τα λεγόμενα «φειδωλά» κράτη, με προεξάρχουσα την Ολλανδία, αντιδρούν σε οποιαδήποτε χαλάρωση, επιμένοντας στη συγκράτηση του χρέους και στην τήρηση των κανόνων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινήθηκε σε ενδιάμεση γραμμή, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για αυστηρά στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις, επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα χωρίς να υιοθετεί πλήρως καμία από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή δεν φαίνεται να αρκεί για την εξομάλυνση των διαφορών, καθώς αρκετά κράτη-μέλη συνεχίζουν να προχωρούν μονομερώς σε ευρείες πολιτικές στήριξης.

Η απόκλιση αυτή αποτυπώνεται και στις ήδη εφαρμοζόμενες πολιτικές: μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης υιοθετούν οριζόντια μέτρα, όπως μειώσεις φόρων στα καύσιμα και στην ενέργεια, τα οποία επεκτείνονται πέρα από τις ευάλωτες ομάδες, αυξάνοντας το δημοσιονομικό κόστος. Την ίδια στιγμή, άλλες χώρες επιλέγουν πιο περιορισμένες παρεμβάσεις, ευθυγραμμισμένες με τη λογική της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Πέρα από το άμεσο σκέλος της κρίσης, οι διαφωνίες επεκτείνονται και στη συνολική κατεύθυνση της ενεργειακής πολιτικής. Η ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και μείωσης της εξάρτησης από υδρογονάνθρακες αναγνωρίζεται ευρέως, ωστόσο δεν συνοδεύεται από κοινό σχέδιο δράσης, ενώ συζητήσεις για φορολόγηση υπερκερδών και κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες παραμένουν χωρίς σαφή κατάληξη.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος παίζει και η γεωπολιτική αβεβαιότητα, με τις εξελίξεις στις διεθνείς ενεργειακές οδούς να εντείνουν την πίεση για άμεσες αποφάσεις. Παρά την κοινή αναγνώριση της σοβαρότητας της κατάστασης, η απουσία συντονισμένης απάντησης υπογραμμίζει το εύρος του διχασμού.

Το αποτέλεσμα της συνεδρίασης επιβεβαιώνει ότι η ευρωζώνη εισέρχεται σε μια ακόμη κρίσιμη περίοδο χωρίς ενιαία στρατηγική, με τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών να δυσχεραίνουν τη διαμόρφωση αποτελεσματικής και κοινά αποδεκτής πολιτικής απέναντι στη νέα ενεργειακή πρόκληση.