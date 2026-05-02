Με τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν να βρίσκονται για άλλη μια φορά σε αδιέξοδο, τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη σηματοδοτούν την ικανότητά τους να αντέξουν ένα παρατεταμένο αδιέξοδο.

Η παράλυση στις ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο αναμένεται να επιδεινωθεί αισθητά το επόμενο διάστημα, καθώς τα διαθέσιμα αποθέματα εξαντλούνται και η αγορά αρχίζει να απορροφά τις επιπτώσεις της σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν.

Σύμφωνα με αναλυτές και στελέχη της αγοράς, όπως αναφέρει το CNN, οι προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν ήδη μειωθεί δραματικά σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση, όταν διακινούνταν περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Η αρχική ανθεκτικότητα της αγοράς –χάρη σε φορτωμένα δεξαμενόπλοια, στρατηγικά αποθέματα και αποθηκευμένα καύσιμα– φαίνεται πλέον να εξαντλείται.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία αποθεμάτων: στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αποθέματα βενζίνης έχουν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα για την εποχή εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω ανατιμήσεις.

Κατάρρευση της ναυσιπλοΐας – «Στενεύει» η παγκόσμια αγορά

Η ναυτιλιακή δραστηριότητα στο Στενό του Ορμούζ έχει σχεδόν παγώσει. Η κυκλοφορία πλοίων έχει μειωθεί κατά περίπου 90%, με λιγότερα από δέκα πλοία την ημέρα να διέρχονται από το κρίσιμο αυτό πέρασμα. Παράλληλα, περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοία στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η προσωρινή «ανακούφιση» που προσέφεραν τα αποθέματα ήταν περιορισμένης διάρκειας. Πλέον, η αγορά εισέρχεται σε φάση αυξανόμενης πίεσης, με την προσφορά να συρρικνώνεται και τη ζήτηση να πρέπει να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα.

Στελέχη της βιομηχανίας, όπως ο επικεφαλής της Exxon, προειδοποιούν ότι ο πλήρης αντίκτυπος δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί. Εφόσον το στενό παραμείνει κλειστό, οι επιπτώσεις θα ενταθούν σημαντικά τις επόμενες εβδομάδες.

ΗΠΑ και Ιράν σε παρατεταμένη σύγκρουση

Στο γεωπολιτικό πεδίο, η κατάσταση παραμένει αδιέξοδη. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν έχουν αποδώσει καρπούς, με τις δύο πλευρές να εμφανίζονται διατεθειμένες να αντέξουν μια μακρά περίοδο έντασης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη δεν δείχνει πρόθυμη να κάνει παραχωρήσεις, απορρίπτοντας προτάσεις που θεωρεί μη αποδεκτές.

Το Ιράν εμφανίζεται να επιδιώκει μια νέα περιφερειακή ισορροπία ισχύος, με δηλώσεις αξιωματούχων να υπογραμμίζουν την πρόθεση ελέγχου του Στενού του Ορμούζ και ευρύτερα του Περσικού Κόλπου.

Ο κόσμος πληρώνει το τίμημα

Παρά τη στρατηγική αντοχή που επιδεικνύουν οι δύο πλευρές, το κόστος μετακυλίεται στην παγκόσμια οικονομία. Οι τιμές ενέργειας καταγράφουν άνοδο, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις διεθνώς.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, εάν η κρίση παραταθεί, οι επιπτώσεις θα είναι πολυεπίπεδες:

περαιτέρω αύξηση τιμών καυσίμων

ενίσχυση του παγκόσμιου πληθωρισμού

πιθανά νέα ενεργειακά σοκ

Καθώς το αδιέξοδο συνεχίζεται χωρίς σαφή στρατιωτική ή διπλωματική λύση, η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση που δεν επέλεξε, αλλά καλείται να διαχειριστεί.

Αβέβαιο μέλλον και εύθραυστη ισορροπία

Παρότι ορισμένοι αναλυτές βλέπουν πιθανότητα σταδιακής ανάκαμψης από το καλοκαίρι, η επιστροφή στην κανονικότητα παραμένει αβέβαιη. Η παγκόσμια αγορά ενέργειας γίνεται όλο και πιο «σφιχτή», εξαρτώμενη από περιορισμένα αποθέματα και ευμετάβλητες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Το Στενό του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα στον κόσμο, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας κρίσης με παγκόσμιες συνέπειες — και η έκβασή της θα καθορίσει όχι μόνο τις αγορές, αλλά και τις γεωπολιτικές ισορροπίες των επόμενων ετών.