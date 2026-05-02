Μια συνηθισμένη διόρθωση οθόνης σε ένα Macintosh του 1987 εξελίχθηκε σε μια βάση κώδικα. Και μια μόνο συνάντηση στην Adobe άλλαξε την ιστορία του λογισμικού.

Ο Thomas Knoll δεν προσπαθούσε να κατασκευάσει τον πιο επιδραστικό επεξεργαστή εικόνας στον κόσμο. Το 1987, ο διδακτορικός φοιτητής του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν είχε έναν πιο περιορισμένο πονοκέφαλο.

Το Macintosh Plus του εμφάνιζε εικόνες μόνο ασπρόμαυρες, χωρίς κλίμακα του γκρι, γεγονός που έκανε την έρευνά του για την όραση στον υπολογιστή πολύ πιο δύσκολη από ό,τι χρειαζόταν. Έτσι, έγραψε ένα μικρό βοηθητικό πρόγραμμα που ονόμασε Display. Ξεγέλασε τα pixel της οθόνης για να προσομοιώσουν αποχρώσεις του γκρι. Αυτό το κομμάτι κώδικα, έγινε το θεμέλιο του Adobe Photoshop.

Το λογισμικό εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα ράφια των καταστημάτων στις 19 Φεβρουαρίου 1990. Τις επόμενες 3,5 δεκαετίες αναμόρφωσε τη φωτογραφία, τις εκδόσεις, τον κινηματογράφο και τον σχεδιασμό ιστοσελίδων. Η προσωπική αφήγηση του Thomas Knoll, που αντλείται από μια συνέντευξη του 2015 στο Adobe Blog, παρέχει την εκδοχή των γεγονότων. Για μια γενιά που επεξεργάζεται εικόνες καθημερινά χωρίς να σκέφτεται από πού προήλθαν τα εργαλεία, η ιστορία αποκτά νέο βάρος.

Ο Knoll ασχολούνταν με τον προγραμματισμό από το λύκειο, αυτοδίδακτος σε BASIC σε μια μηχανή timesharing, και ήταν ερασιτέχνης φωτογράφος από την ηλικία των 11 ετών, όταν ο πατέρας του του έδωσε ένα Argus Rangefinder και του έμαθε την επεξεργασία σε σκοτεινό θάλαμο. Αυτές οι δύο δεξιότητες παρέμειναν σε ξεχωριστά «κουτιά» μέχρι που ο αδελφός του, John, είδε το Display σε δράση.

Ο John Knoll εργαζόταν στην Industrial Light and Magic, την εταιρεία εφέ του George Lucas, κάνοντας αναλογική σύνθεση εικόνας. Η εταιρεία είχε επίσης αρχίσει να ασχολείται με την ψηφιακή επεξεργασία, σαρώνοντας καρέ ταινιών σε αριθμητικά δεδομένα, τροποποιώντας τα και εγγράφοντάς τα πίσω σε φιλμ. Ο John κατάλαβε αμέσως τις δυνατότητες.

Όπως θυμήθηκε ο Thomas στη συνέντευξη της Adobe, ο αδελφός του έθεσε ξεκάθαρα τα πράματα: μετατρέψτε το υλικό σε αριθμούς, μετατρέψτε τους αριθμούς ξανά σε υλικό και όλα μεταξύ αυτών των βημάτων είναι δίκαια. Ο John του είπε ότι προς τα εκεί κατευθύνονταν τα ειδικά εφέ και άρχισε να μαθαίνει μόνος του γραφικά υπολογιστών.

Ο Thomas παρέδωσε τη συλλογή από βοηθητικά προγράμματα επεξεργασίας εικόνας που είχε γράψει για την έρευνά του. Ο John τα χρησιμοποίησε, αλλά γρήγορα έπεσε πάνω σε ένα εμπόδιο στη ροή εργασίας. Το άλμα μεταξύ ξεχωριστών προγραμμάτων σπαταλούσε χρόνο. Ζήτησε από τον Thomas να ενώσει όλα τα εργαλεία σε μία μόνο εφαρμογή. Επίσης, εδραίωσε τον ολοκληρωμένο χώρο εργασίας που εξακολουθεί να ορίζει το Photoshop.

Μόλις τα εργαλεία εγκαταστάθηκαν, ο John είχε ένα άλλο πρόβλημα. Οι υπολογιστές που χρησιμοποιούσε έτρεχαν οθόνες με ασύμβατες ρυθμίσεις γάμμα, επομένως μια εικόνα θα φαινόταν πιο ανοιχτή ή πιο σκοτεινή ανάλογα με το μηχάνημα. Η νεοσύστατη εφαρμογή χρειαζόταν έναν τρόπο να το διορθώσει αυτό.

Το πρόβλημα «έστειλε» τον Thomas πίσω στα χρόνια. Ήξερε πώς οι φωτογράφοι χρησιμοποιούσαν χημικά, ποιότητες χαρτιού και χειριστήρια μεγέθυνσης για να αλλάξουν τη φωτεινότητα και την αντίθεση. Αυτή η γνώση τον οδήγησε προς τη λειτουργία ρύθμισης επιπέδων, το πρώτο σημαντικό εργαλείο διόρθωσης εικόνας του Photoshop. Η άμεση γραμμή από την τεχνική υγρού σκοτεινού θαλάμου στο ψηφιακό ρυθμιστικό ήταν ενσωματωμένη στο προϊόν από την αρχή.

Τα αδέλφια ονόμασαν για πρώτη φορά το έργο τους ImagePro πριν καταλήξουν στο Photoshop. Μέχρι τον Οκτώβριο του 1988 είχαν μια alpha έκδοση, την έκδοση 0.63, αν και δεν έφτασε ποτέ στα ράφια των καταστημάτων.

Οι Knolls προώθησαν το λογισμικό σε πολλές εταιρείες τεχνολογίας και ήρθαν αντιμέτωποι με κλειστές πόρτες. Ορισμένες εταιρείες αρνήθηκαν καν να δουν το προϊόν, επιμένοντας ότι είχαν παρόμοιες προσπάθειες σε εξέλιξη και επικαλούμενες ανησυχίες για τον ανταγωνισμό. Άλλες απλώς δήλωσαν ότι η επεξεργασία εικόνας δεν εμπίπτει στη σειρά προϊόντων τους.

Η απάντηση της Adobe ήταν διαφορετική τη στιγμή που ξεκίνησε η επίδειξη. Η ομάδα αναγνώρισε τις δυνατότητες του λογισμικού και είδε πόσο εύκολα θα εντασσόταν στον κατάλογο της Adobe. Η εταιρεία εξασφάλισε τα δικαιώματα διανομής και το Photoshop 1.0 κυκλοφόρησε αποκλειστικά για Macintosh τον Φεβρουάριο του 1990. Χρειαζόταν το Mac System 6.0.3, καταλάμβανε περίπου δύο megabyte αποθηκευτικού χώρου και είχε τιμή 895 δολάρια, απευθυνόμενη σε γραφεία σχεδιασμού, εκδότες και επαγγελματίες γραφικών τεχνών. Τα εργαλεία Lasso και Magic Wand έφτασαν σε αυτήν την πρώτη έκδοση, μειώνοντας τις εργασίες επεξεργασίας εικόνας από ώρες σε λεπτά και καθιερώνοντας συμβάσεις που σύντομα αναπαράγονταν από ανταγωνιστικά προγράμματα.

Πηγή dailygalaxy.com