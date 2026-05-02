«Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια» υποστηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Σε μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των Ανεξάρτητων Αρχών.

Οι δύο πλευρές- μέσω των εκπροσώπων τους- ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συνεννοήσεις και πολιτική υποκρισία.

Όλο το ιστορικό των συνεννοήσεων της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ για τις Ανεξάρτητες Αρχές, εκθέτοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη, παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του το Σάββατο (2/5). «Αυτό που έχει γίνει με τις Ανεξάρτητες Αρχές θεωρώ ότι δεν έχει προηγούμενο, ως προς το θράσος και την κυνικότητα του κ. Ανδρουλάκη. Καταρχάς έχουμε τρεις ανεξάρτητες αρχές ακέφαλες για χρόνια. Το Σύνταγμα επιτάσσει συνεννόηση, χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία. Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μία συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσωπικά, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Ζητήθηκε και σωστά από το ΠΑΣΟΚ, να υπάρξει και μία πρόσκληση για βιογραφικά. Συμφωνήθηκε από εμάς, έγινε πρόσκληση, κατατέθηκαν πάνω από σαράντα -και για τις τρεις θέσεις- βιογραφικά, και καταλήξαμε με τον κ. Ανδρουλάκη, σε δύο πρόσωπα. Τον κ. Μακρυδημήτρη που ήταν μία πρόταση κοινής αποδοχής αλλά περισσότερο δική μας και την κα Συγγούνα για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που ήταν μία κοινής αποδοχής αλλά περισσότερο πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Για να υπάρξει η συνεννόηση», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε ότι «σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος που νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της Ομάδας Αλήθειας και όχι της ελληνικής κυβέρνησης, έκανε λόγο για δήθεν συμφωνία στο πρόσωπο του επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη για να παραπλανήσει από την πρωτοφανή κίνηση του Προέδρου της Βουλής και της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην τοποθετηθεί η επικεφαλής της ΑΠΔΠΧ και να αναβληθεί η διαδικασία που ρητά προβλέπει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής. Τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά. Παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει. Ας το χωνέψει και ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και ερχόμαστε στην ουσία: Δύο ημέρες μετά, θα μας ενημερώσει η κυβέρνηση γιατί δεν προχώρησε στον διορισμό της κυρίας Συγγούνα, στο πρόσωπο της οποίας διαπιστώθηκε πλειοψηφία 3/5; Γιατί η κυβέρνηση θέλει να μείνει ακέφαλη και απενεργοποιημένη η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;».

Έπειτα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, εξέδωσε ανακοίνωση: «Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ θα ήταν προτιμότερο να αφήσει τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και τα φτηνά τσιτάτα και να ρωτήσει τον Πρόεδρο του κόμματός του για να του απαντήσει στα εξής απλά ερωτήματα: Ήταν σε επικοινωνία, ο ίδιος προσωπικά, επί μήνες με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της ανάγκης εύρεσης προσώπων κοινής αποδοχής, ούτως ώστε να προκύψουν οι αυξημένες πλειοψηφίες, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας, για να μην συνεχίσουν να είναι ακέφαλες οι Ανεξάρτητες Αρχές; Είναι αλήθεια ότι, μετά από τις συζητήσεις αυτές, κυβερνητική πλειοψηφία και αξιωματική αντιπολίτευση είχαμε καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής, εξ ου και ο Πρόεδρος της Βουλής τα ανακοίνωσε στη Διάσκεψη των Προέδρων; Γνώριζαν οι εν δυνάμει νέοι ''εταίροι'' τους από τον ''θαυμαστό'' κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας για τις συνομιλίες του ΠΑΣΟΚ με την Κυβέρνηση; Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι ''μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα''».

Και στην παραπάνω ανακοίνωση, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε: «Δεν περίμεναμε κάτι άλλο από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια. Άλλη μια φορά λέει ψέματα και παραπλανά. Τον καλούμε να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, διαφορετικά ας κάνει ό,τι κάνει πάντα μετά τις τζάμπα μαγκιές, να επιλέξει την άτακτη υποχώρηση. Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη. Όταν δεν τη βολεύει η αλήθεια, επιλέγει την πολιτική αλητεία. Ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος. Ανακαλέστε τα ψεύδη γιατί θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα».