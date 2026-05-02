Όλο το ιστορικό των συνεννοήσεων της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ για τις ανεξάρτητες αρχές, εκθέτοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη, παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του το Σάββατο (2/5), ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την τετραήμερη εργασία και στο μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα.

«Προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τη ΝΔ, ενώ έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση. Πάτησε σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega, εκθέτοντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Αυτό που έχει γίνει με τις Ανεξάρτητες Αρχές θεωρώ ότι δεν έχει προηγούμενο, ως προς το θράσος και την κυνικότητα του κ. Ανδρουλάκη. Καταρχάς έχουμε τρεις ανεξάρτητες αρχές ακέφαλες για χρόνια. Το Σύνταγμα επιτάσσει συνεννόηση, χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία. Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μία συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσωπικά, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Ζητήθηκε και σωστά από το ΠΑΣΟΚ, να υπάρξει και μία πρόσκληση για βιογραφικά. Συμφωνήθηκε από εμάς, έγινε πρόσκληση, κατατέθηκαν πάνω από σαράντα -και για τις τρεις θέσεις- βιογραφικά, και καταλήξαμε με τον κ. Ανδρουλάκη, σε δύο πρόσωπα. Τον κ. Μακρυδημήτρη που ήταν μία πρόταση κοινής αποδοχής αλλά περισσότερο δική μας και την κα Συγγούνα για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που ήταν μία κοινής αποδοχής αλλά περισσότερο πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Για να υπάρξει η συνεννόηση», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ερωτηθείς γιατί αυτό δεν προχώρησε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκάλυψε πως «ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, ενώ είχαν πει ναι, ήρθαν στη Βουλή, και πήγαν να προχωρήσουν μόνο τη δική τους επιλογή. Αλλά το πιο φοβερό ποιο είναι; Ενώ υπαναχώρησε αφήνοντας ακέφαλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, κουνούσε το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ και φώναζε και την ίδια στιγμή η στάση της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, των λαϊκίστικων κομμάτων δείχνει το εξής φοβερό: Τη στιγμή που ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί, για να μην είναι ακέφαλες οι ανεξάρτητες αρχές, με εμάς, με τη Ν.Δ., έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση, έφτασε στο σημείο να πατάει σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια. Πάει πολύ».

Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε και την πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τετραήμερη εργασία, σημειώνοντας πως οδηγεί στην εκτόξευση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι αφενός το μη μισθολογικό κόστος και αφετέρου η δυσκολία στην εύρεση εργαζομένων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Γιατί μια επιχείρηση που ψάχνει με το ζόρι να βρει αυτούς τους οκτώ εργαζόμενους που χρειάζεται για να λειτουργήσει με το ωράριο που υπάρχει τώρα, εάν της πεις ότι το πενθήμερο γίνεται τετραήμερο, εκεί που θα ήθελε 8 για να λειτουργήσει θα χρειάζεται στην καλύτερη περίπτωση 10 και αν είναι και με βάρδιες και παραπάνω», είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε πως θα αυξηθεί το κόστος και άρα θα έχουμε είτε λουκέτα, είτε ανεργία, είτε παραπάνω ακρίβεια.

Υπενθύμισε μάλιστα πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με υπουργό Εργασίας τον Κωστή Χατζηδάκη, νομοθέτησε την τετραήμερη εργασία, όχι υποχρεωτικά, όταν υπάρχει συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν τότε δεν το ψήφισε αυτό. Και έρχονται τώρα για να ρίξουν ένα “πυροτέχνημα“».

Σχολιάζοντας το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα και το αν θα είναι δεύτερος στις εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε πως «σίγουρα θα δοθεί μια μάχη, μία μάχη πλειοδοσίας και στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα πετάξει περισσότερη «λάσπη» και θα μιλήσει πιο τοξικά. Είπα προχθές στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι τρέμω τι θα ακούσουν τα αυτάκια μας μέχρι την έκβαση ή μέχρι την έναρξη της μάχης για το ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής του “προοδευτικού” χώρου».

Η πολιτική, συνέχισε ο κ. Μαρινάκης, «δεν είναι κυρίως “μανιφέστα” ή “προγράμματα Θεσσαλονίκης”, η πολιτική είναι πολιτικές.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι ο κ. Τσίπρας θα είναι δεύτερος στις εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως «δεν μπορώ να προβλέψω ποιος θα επικρατήσει σε ένα γήπεδο που εμείς δεν θέλουμε να συμμετέχουμε. Εμείς παίζουμε σε άλλο γήπεδο, στο γήπεδο του ρεαλισμού, της αυτοκριτικής, της δουλειάς και του αποτελέσματος. Ο κ. Τσίπρας είναι νομίζω ο αυθεντικός εκφραστής των ανθρώπων που παίζουν πολιτικά σε αυτό το γήπεδο, δηλαδή των εύκολων αλλά ανέφικτων λύσεων, του λαϊκίστικου και τοξικού λόγου, εκεί επέλεξε να παίξει ο κύριος Ανδρουλάκης. Η λογική λέει ότι συνήθως κερδίζει ο γνήσιος εκφραστής αλλά υπάρχει μια διαφορά, ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει κιόλας, αλλά δεν θα κάνω εγώ αυτή την πρόβλεψη».

Σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί αφού τη διαβάσει, ενώ σημείωσε πως εντός των επόμενων ημερών θα δοθεί απάντηση για την προανακριτική. «Ούτως ή άλλως είμαστε η κυβερνητική πλειοψηφία που ήδη δύο διατελέσαντες υπουργοί, ένας υπουργός και ένας υφυπουργός, χωρίς να θεωρούμε ότι είναι ένοχοι, υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας ούτως ή άλλως, κρίνονται από το φυσικό δικαστή, δηλαδή το δικαστικό συμβούλιο. Υπάρχουν και περιπτώσεις που θεωρήθηκε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία, όπως με τον κύριο Βορίδη και τον κύριο Αυγενάκη, γιατί το λέει το άρθρο 86, η Βουλή είναι αυτή η οποία κρίνει», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.