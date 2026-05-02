Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, για τη πρόταση Ανδρουλάκη για την εργασία αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την πρόταση Ανδρουλάκη για την 4ημερη εργασία λέγοντας πως είναι μία πρόταση που πρόκειται να αυξήσει τα προβλήματα της κοινωνίας καθώς αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερους εργαζόμενους, ωστόσο δεν βρίσκουν, κάτι που θα επιδεινωθεί εάν μειωθούν οι ημέρες εργασίας.

«Έρχεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας, άρα ένας άνθρωπος που θέλει να γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργός, και υποβάλλει μια πρόταση η οποία οδηγεί στην εκτόξευση των προβλημάτων. Γιατί μια επιχείρηση που ψάχνει με το ζόρι να βρει αυτούς τους οκτώ εργαζόμενους που χρειάζεται για να λειτουργήσει με το ωράριο που υπάρχει τώρα και ισχύει και τις προβλέψεις που υπάρχουν εάν της πεις ότι το πενθήμερο γίνεται τετραήμερο, εκεί που θα ήθελε οκτώ για να λειτουργήσει, θα χρειάζεται στην καλύτερη περίπτωση δέκα. Και αν είναι και με βάρδιες και παραπάνω. Άρα εκεί που δυσκολευόταν να βρει αυτούς τους οκτώ, σκέφτεται πως θα βρει αυτούς τους δέκα. Το δεύτερο είναι το κόστος. Το κόστος ήδη είναι σημαντικό, αν και το έχουμε μειώσει, αλλά θα αυξηθεί το κόστος. Άρα θα έχουμε είτε λουκέτα, είτε ανεργία, είτε αν απορροφηθούν οι αιτίες που θα οδηγήσουν στα πρώτα δύο, επιπλέον της εισαγόμενης, παραπάνω ακρίβεια. Δηλαδή είναι εκτός στόχου και χρόνου. Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όταν ήταν υπουργός Εργασίας ο Κωστής Χατζηδάκης, νομοθέτησε την τετραήμερη εργασία, όχι υποχρεωτικά, όταν υπάρχει συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζόμενων. Άρα, όταν μπορεί να γίνει και συμφωνούν και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, εμείς το έχουμε νομοθετήσει. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν τότε, δεν το ψήφισε αυτό. Δηλαδή, δεν έχουν ψηφίσει την προαιρετική κατόπιν συμφωνίας, η οποία είναι σωστή η κίνηση. Δεν ψήφισαν την προαιρετική και έρχονται τώρα για να ρίξουν ένα πυροτέχνημα. Το μάζεψαν ήδη πάντως. Δηλαδή είδα μετά πως ξανά τοποθετήθηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης. Είπε εντάξει, δεν εννοούσαμε ακριβώς αυτό».

Απαντώντας σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και εάν ενστερνίζεται την άποψη ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην κάλπη θα είναι δεύτερος και ότι θα προσπεράσει τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε πως σίγουρα θα δοθεί μια μάχη.

«Φαίνεται μια μάχη πληροδοσίας και στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα πετάξει περισσότερη λάσπη και θα μιλήσει πιο τοξικά. Είπα προχθές στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών ότι τρέμω τι θα ακούσουν τα αυτάκια μας μέχρι την έκβαση ή μέχρι την έναρξη της μάχης για το ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής του προοδευτικού χώρου. Η πολιτική δεν είναι κυρίως μανιφέστα ή προγράμματα Θεσσαλονίκης. Η πολιτική είναι οι πολιτικές. Και όπως μιλάνε από μόνες τους οι πολιτικές του κ. Τσίπρα, που μας έφεραν 27ους στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης. Προτιμώ τη ζώσα πραγματικότητα με τα προβλήματά της Σίγουρα, δεν μπορώ να προβλέψω ποιος θα επικρατήσει σε ένα γήπεδο που εμείς δε θέλουμε να συμμετέχουμε. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο. Στο γήπεδο του ρεαλισμού, της αυτοκριτικής, της δουλειάς και του αποτελέσματος. Ο κ. Τσίπρας είναι νομίζω ο αυθεντικός εκφραστής των ανθρώπων που παίζουν πολιτικά σε αυτό το γήπεδο. Δηλαδή των εύκολων αλλά ανέφικτων λύσεων, του λαϊκίστικου και τοξικού λόγου. Εκεί επέλεξε να παίξει ο κ. Άνδρουλάκης. Η λογική λέει ότι συνήθως κερδίζει ο γνήσιος εκφραστής. Αλλά υπάρχει μια διαφορά, ο κ. Τσίπρας έχει κυβερνήσει κιόλας. Αλλά δεν θα κάνω εγώ αυτή την πρόβλεψη. Ούτε είναι δική μου δουλειά, ούτε είμαι και ειδικός».

Αναφορικά με την πρόταση ΠΑΣΟΚ για την Προανακριτική για τις υποκλοπές είπε πως δεν θα αργήσουν να απαντήσουν γιατί έχει γίνει η κατάθεσή της, εντός της εβδομάδας.

«Ούτως ή άλλως είμαστε η κυβερνητική πλειοψηφία που ήδη δύο διατελέσαντες υπουργοί, ένας υπουργός και ένας υφυπουργός, χωρίς να θεωρούμε ότι είναι ένοχοι κρίνονται από το φυσικό δικαστή, δηλαδή το δικαστικό συμβούλιο. Υπάρχουν και περιπτώσεις που θεωρήθηκε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία, όπως με τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη, γιατί το λέει το άρθρο 86. Η Βουλή είναι αυτή η οποία κρίνει. Δεύτερον, δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνονται δύο πραγματικότητες. Η μία πραγματικότητα που απορρέει από την μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το εκάστοτε δεύτερο κόμμα. Ότι όποιος δρα, προφανώς μπορεί να κάνει και λάθη και τα διορθώνει, αλλά έχει και θετικά αποτελέσματα. Και εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχει όμως και μια απόσταση από το ευκταίο και επιθυμητό αποτέλεσμα που για να την καλύψουμε πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να μην επηρεαζόμαστε από τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης και να κοιτάμε μόνο τη δουλειά μας. Αυτά τα δύο λένε οι δημοσκοπήσεις. Ο στόχος μας ποιος είναι; Όπως έγινε και το ’23, τον ένα χρόνο που μένει μέχρι τις επόμενες εκλογές, εμείς να ασχοληθούμε μόνο με τα προβλήματα του κόσμου και να υλοποιήσουμε πλήρως το πρόγραμμά μας. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα θα αξιολογηθούμε».

Μιλώντας για το «αντάρτικο» των 5 «γαλάζιων βουλευτών» και τα όσα είπαν για τον Άκη Σκέρτσο ο Παύλος Μαρινάκης είπε:

«Δεν υπήρξε στοχοποίηση των βουλευτών. Δεν υπάρχει ζήτημα για τον κ. Σκέρτσου. Μη δαιμονολογούμε. Και όταν δημιουργούνται και κάποιες παρεξηγήσεις καλό είναι να λύνονται. Εδώ δεν θεωρώ ότι ήταν θέμα παρεξήγησης. Εξεφράστηκε μια άποψη μέσω μιας ευγενέστατης επιστολής από τους βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία είναι συνυφασμένη με το διάλογο. Τον ουσιαστικό πολιτικό διάλογο».

Σε σχέση με την ακρίβεια και τα μέτρα που θα παρθούν είπε πως ήδη έχουν ένα δισ. να δώσουν για το 2027 από το υπερπλεόνασμα.

Ενώ για την πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για την επιλογή των προέδρων για τις ανεξάρτητες αρχές αλλά και τα περί τοξικότητας που είπε ο ίδιος αναφερόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε:

«Δεν θέλω να πω παραπάνω για τον πολιτικό κατήφορο και την τοξική ρητορική. Έχει πλάκα μάλιστα ότι προσπαθούν να το ισοσκελίσουν, αναφερόμενοι στην Ομάδα Αλήθειας, μια σελίδα η οποία δεν έχει κρυφτεί ποτέ και αναδεικνύει την αλήθεια. Αυτό που έχει γίνει με τις ανεξάρτητες αρχές θεωρώ ότι δεν έχει προηγούμενο, ως προς το θράσος και την κυνικότητα του κ. Ανδρουλάκη. Καταρχάς έχουμε τρεις ανεξάρτητες αρχές, ακέφαλες, για χρόνια. Δηλαδή δεν έχουν επικεφαλής. Η θητεία του επικεφαλής έχει λήξει, στη μία ένα χρόνο, λίγο παραπάνω και στις άλλες δύο τέσσερα χρόνια. Το Σύνταγμα επιτάσσει συνεννόηση. Γιατί οι ανεξάρτητες αρχές από τη διάσκεψη των προέδρων για να εκλεγεί ο επικεφαλής ο νέος, χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία. Εμείς λοιπόν στους είκοσι εννιά έχουμε δεκάξι. Άρα δεν μπορούμε μόνοι μας. Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μια συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, προσωπικά. Ζητήθηκε, και σωστά, από το ΠΑΣΟΚ να υπάρξει και μια πρόσκληση για βιογραφικά. Συμφωνήθηκε από εμάς, έγινε πρόσκληση, κατατέθηκαν πάνω από σαράντα και για τις τρεις θέσεις βιογραφικά και καταλήξαμε με τον κ. Ανδρουλάκη, σε δύο πρόσωπα για τις δύο εκ των τριών. Εγώ θα πω και τα πρόσωπα. Τον κ. Μακρυδημήτρη, που ήταν μια πρόταση κοινής αποδοχής αλλά περισσότερο δική μας και την κ. Συγγούνα, που ήταν μια κοινής αποδοχής αλλά περισσότερο πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για να υπάρξει συνεννόηση. Ο κ. Ανδρουλάκης λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ενώ είχαν πει ναι, ήρθαν στη Βουλή, και πήγε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή και να προτείνει μια άλλη επιλογή. Αλλά το πιο φοβερό ποιο είναι; Ενώ υπαναχώρησε, αφήνοντας ακέφαλες τις ανεξάρτητες αρχές, κουνούσε το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ και φώναζε. Τη στιγμή που ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί για να μην με ακέφαλες οι ανεξάρτητες αρχές με εμάς, έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση. Έφτασε στο σημείο να πατάει σε δύο βάρκες. Έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση».