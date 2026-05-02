Υποστηρίζει πως η προσωρινή κράτηση θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του.

Στην προσωρινή κράτηση του 89χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τους πυροβολισμούς σε βάρος πέντε ατόμων σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και στο Εφετείο, αναφέρθηκε ο δικηγόρος του, Βασίλης Νουλέζας, μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤnews.

Ο κ. Νουλέζας σημείωσε ότι ο 89χρονος εντολέας του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, έπειτα από πολύωρη απολογία ενώπιον της ανακρίτριας. Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη μετά από μια «μαραθώνια απολογητική διαδικασία», κατά την οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του 89χρονου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που βρίσκεται πλέον στο 90ό έτος της ηλικίας του και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως με το πεπτικό του σύστημα.

Όπως αποκάλυψε, κατά την επίσκεψή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατείται ο ηλικιωμένος, αντίκρισε έναν άνθρωπο «πολύ εξασθενημένο, αδύναμο και καταβεβλημένο». Σύμφωνα με τον ίδιο, η παραμονή του σε συνθήκες κράτησης δεν συνάδει ούτε με τις αρχές του δικαίου ούτε με τις επιταγές του ανθρωπισμού.

«Θεωρώ ότι εκτίθεται σε άμεσο κίνδυνο η υγεία και η ζωή του», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες σε κρατητήρια ή σωφρονιστικά καταστήματα δεν είναι κατάλληλες για έναν άνθρωπο της ηλικίας και της κατάστασής του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εναλλακτικές λύσεις αντί της προφυλάκισης

Ο κ. Νουλέζας υποστήριξε ότι υπήρχαν νομικά εναλλακτικές αντί της προσωρινής κράτησης. Όπως εξήγησε, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ειδική μεταχείριση για κατηγορούμενους που έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε- όπως ανέφερε- να επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός ή ακόμη και νοσηλεία σε κατάλληλο θεραπευτικό ίδρυμα, ιδίως δεδομένων των προβλημάτων υγείας αλλά και της επιβαρυμένης ψυχικής κατάστασης του κατηγορουμένου.

«Η ανακρίτρια είχε στη νομική της φαρέτρα και άλλες επιλογές», τόνισε, εκφράζοντας τη θέση ότι η προσωρινή κράτηση δεν ήταν η μόνη δυνατή λύση.

Ο δικηγόρος περιέγραψε, μάλιστα, περιστατικό που σημειώθηκε κατά την επίσκεψή του στη ΓΑΔΑ, όταν –όπως είπε– επικρατούσε αναστάτωση, καθώς ο 89χρονος ζητούσε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο επειδή είχε παραμείνει πολλές ώρες χωρίς φαγητό και δεν αισθανόταν καλά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι συγγενείς του ηλικιωμένου, μέλη της οικογένειας της αδελφής του από πόλη της Θεσσαλίας, ταξίδεψαν στην Αθήνα για να τον δουν, χωρίς όμως να τους επιτραπεί η επίσκεψη, καθώς δεν είχαν λάβει την απαιτούμενη ειδική άδεια από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Αναφερόμενος στη νομική διάσταση της υπόθεσης, ο κ. Νουλέζας υπογράμμισε ότι η σοβαρότητα της αποδιδόμενης κατηγορίας δεν αρκεί από μόνη της για να δικαιολογήσει την επιβολή του αυστηρότερου δικονομικού μέτρου, δηλαδή της προσωρινής κράτησης.

Όπως σημείωσε, στον εντολέα του αποδίδεται η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, ωστόσο, κατά την υπερασπιστική του γραμμή, τα πραγματικά περιστατικά δεν στοιχειοθετούν ανθρωποκτόνο πρόθεση.

«Αποδεικνύεται ότι πυροβόλησε προς το δάπεδο», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η πράξη του συνιστούσε μια ακραία, ανορθόδοξη και ασφαλώς αξιόποινη έκφραση διαμαρτυρίας, αγανάκτησης και απελπισίας για την- όπως είπε- πολυετή αντιμετώπιση που είχε από τον ΕΦΚΑ επί σχεδόν δύο δεκαετίες.

«Δεν είναι ύποπτος φυγής ούτε επικίνδυνος»

Ο συνήγορος υπεράσπισης εκτίμησε ότι δεν συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την επιβολή προσωρινής κράτησης, καθώς ο 89χρονος δεν είναι ύποπτος φυγής ούτε υπάρχει κίνδυνος τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων.

Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος έχει πλέον αφοπλιστεί, δεν έχει πρόσβαση σε όπλα και μπορεί να τεθεί υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους, όπως η αφαίρεση διαβατηρίου και ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον στη Θεσσαλία πρόθυμο να αναλάβει τη φιλοξενία και τη φροντίδα του, εφόσον αντικατασταθεί η προσωρινή κράτηση με ηπιότερα μέτρα.

«Έχει μετανιώσει και ζήτησε συγγνώμη»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Νουλέζας στη στάση που τήρησε ο εντολέας του κατά το τέλος της απολογίας του. Όπως αποκάλυψε, ο 89χρονος εξέφρασε ειλικρινή μεταμέλεια για όσα συνέβησαν.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι εύχεται να μην είχε συμβεί τίποτα από όλα αυτά, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη προς τους τραυματίες και ζήτησε συγγνώμη από τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις πράξεις του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον συνήγορό του, εξέφρασε την επιθυμία να συμβάλει οικονομικά στην αποκατάσταση των τραυματιών, προτείνοντας να διαθέσει συνολικά το ποσό των 10.000 ευρώ για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και αποθεραπείας τους.

«Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να λειτουργεί υπό το βάρος της δημοσιότητας»

Ο Βασίλης Νουλέζας άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, επηρεάζεται ορισμένες φορές η κρίση της Δικαιοσύνης από τη δημοσιότητα που λαμβάνουν υποθέσεις υψηλού ενδιαφέροντος.

Όπως είπε, η προσωρινή κράτηση δεν θα πρέπει να επιβάλλεται υπό την πίεση της κοινής γνώμης ή της υπερβολικής προβολής από ορισμένα μέσα ενημέρωσης.

Τόνισε, τέλος, ότι η υπεράσπιση θα κινηθεί άμεσα για την υποβολή αίτησης αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με ηπιότερους περιοριστικούς όρους, με βασικό επιχείρημα την ηλικία, την κατάσταση της υγείας και την απουσία κινδύνου φυγής ή υποτροπής.

«Έκανε ένα σοβαρό λάθος και το έχει συνειδητοποιήσει. Όμως η Δικαιοσύνη οφείλει να λειτουργεί με γνώμονα όχι μόνο τον νόμο, αλλά και τον ανθρωπισμό», κατέληξε.