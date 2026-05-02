Συνεχίζεται το χειμωνιάτικο τριήμερο της Πρωτομαγιάς, ωστόσο από Δευτέρα έρχεται νέα ραγδαία αλλαγή για τον καιρό με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας. Οι χειμωνιάτικες συνθήκες της Πρωτομαγιάς συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο με χιονοπτώσεις στα ορεινά της χώρας, βροχές, κυρίως στη Θεσσαλία, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη ενώ οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο αναμένονται ως και στα 9 μποφόρ την Κυριακή στα Δωδεκάνησα. Πάντως, η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου τονίζει ότι το Σάββατο θα υπάρξει περισσότερη ηλιοφάνεια. Την Κυριακή, αναμένονται επίσης χιόνια, αλλά από τη Δευτέρα, το πρόσωπο του καιρού αλλάζει ραγδαία με επιστροφή στην άνοιξη και απότομη άνοδο της θερμοκρασίας.

Η Αναστασία Τυράσκη επεσήμανε ότι μπορεί να βρέξει οποιαδήποτε στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Για την Αττική ανέφερε για σήμερα ότι κυρίαρχο στοιχείο είναι ο βοριάς. Από τη Δευτέρα ο καιρός αλλάζει, περιμένουμε ελάχιστα φαινόμενα, βελτίωση του καιρού και φαίνεται ότι η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά ψηλά. Μέχρι το Σαββατοκύριακο θα κοντέψουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 03-05-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι – απόγευμα, στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 04-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

Πρόγνωση για την Τρίτη 05-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.