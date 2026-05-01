Ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν φέτος την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα, με τις καιρικές συνθήκες να θυμίζουν περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη. Η απότομη μεταβολή του καιρού έφερε κρύο, ισχυρούς βοριάδες και βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Μάλιστα, όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός, πρόκειται για την πιο ψυχρή Πρωτομαγιά των τελευταίων 40 ετών. Όπως τόνισε, η θερμοκρασία στην Αθήνα έφτασε μόλις τους 9 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 8 και στην Αράχωβα 5 βαθμούς. Παράλληλα, τα χιονοδρομικά κέντρα «άσπρισαν» και στον Παρνασσό και στο Καρπενήσι και στο Μέτσοβο ενώ στον Λαϊλιά Σερρών το χιόνι έφτασε τα πέντε εκατοστά.

Το ασυνήθιστο αυτό σκηνικό, με τον υδράργυρο σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή, δεν αναμένεται να διαρκέσει πολύ. Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας προβλέπεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και επιστροφή σε πιο τυπικές ανοιξιάτικες συνθήκες.

Αναλυτική πρόγνωση

Πρόγνωση για Σάββατο 2/5

Στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και τις πρωινές ώρες στα νότια πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 17, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Κυριακή 3/5

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, και στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι - απόγευμα, στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Πρόγνωση για Δευτέρα 4/5

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

Πρόγνωση για Τρίτη 5/5

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.