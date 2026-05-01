Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε με καυστικό τρόπο την σκανδαλώδη ποινή της Euroleague.

Όπως έγινε γνωστό, του επιβλήθηκαν απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τους επόμενους τρεις αγώνες της διοργάνωσης, καθώς και το χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η EuroLeague μου επέβαλε ποινή 3 αγωνιστικών. Δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο, γιατί πήγα πίσω από τον πάγκο της ομάδας μου και ζήτησα ένα φάουλ. Ουαου.

Δεν μπορώ να πάω στο ματς με τη Βαλένθια κι αν κερδίσουμε δεν θα μπορώ να πάω στο Final Four. Φυσικά το ήξερα αυτό από το πρωί. Το έγραψαν όλα τα ελληνικά site που είναι πολύ κοντά στους κόκκινους. Ξέρετε, συγκοινωνούντα δοχεία.

Πόσο με φοβάστε ρε; Κρυφτείτε πίσω από τις μάσκες σας. Κέντρικ, Χέιζ, Κώστα, Χουάντσο, Τζέντι, Τζέριαν, Ρόγκα, Ματίας ποιος θα μου φέρει το τρόπαιο στο Σούνιο οδικώς μετά τη νίκη;».

Σύμφωνα με τη διοργάνωση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παραβίασε τους κανονισμούς πρόσβασης στον αγωνιστικό χώρο, καθώς βρέθηκε σε χώρο που προορίζεται αποκλειστικά για τη γραμματεία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Υπενθυμίζεται πως, αμέσως μετά τη λήξη της χθεσινής αναμέτρησης, ακολούθησε παρατεταμένη ένταση με άτομα της ασφάλειας του γηπέδου να απομακρύνουν μέλη της αποστολής των πρασίνων, ενώ έφεραν την αστυνομία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.