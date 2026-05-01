Το Google Doodle τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Εργασίας την 1η Μαΐου.

Την 1η Μαΐου, η Google άλλαξε την εικόνα Doodle στην αρχική σελίδα της μηχανής αναζήτησης για να γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα Εργασίας.

«Αυτό το Doodle σχεδιάστηκε για να τιμήσει τους εργαζόμενους και τους ακτιβιστές που βοήθησαν στη διαμόρφωση του σύγχρονου χώρου εργασίας», δήλωσε η Google.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Εργατών, που γιορτάζεται την 1η Μαΐου σε περισσότερες από 160 χώρες, τιμά τη συμβολή των εργαζομένων. Λειτουργεί ως υπενθύμιση του κρίσιμου ρόλου του εργατικού δυναμικού στην κοινωνία και εφιστά την προσοχή σε ζητήματα όπως οι συνθήκες εργασίας, οι δίκαιοι μισθοί και το λογικό ωράριο εργασίας.

Η Εργατική Πρωτομαγιά γεννήθηκε μέσα από σκληρές ταξικές συγκρούσεις. Ο πυρήνας των αιτημάτων των μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων της Πρωτομαγιάς του 1886, στις ΗΠΑ, ήταν το περίφημο «Οκτώ ώρες δουλειά, οκτώ ώρες ανάπαυση, οκτώ ώρες ελεύθερος χρόνος».