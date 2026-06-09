Οι επικρατέστερες ημερομηνίες για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και Βάσεων 2026 - Όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι.

Μετά την «αυλαία» των Πανελληνίων 2026 για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και αυτούς των ΓΕΛ να συνεχίζουν την εξεταστική διαδικασία μέχρι τις 15 Ιουνίου σε μαθήματα ειδικότητας η προσμονή στρέφεται στην ανακοίνωση των βαθμολογιών. Από τις 16 Ιουνίου ξεκινά η εξέταση των ειδικών και μουσικών μαθημάτων για τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή σε τμήματα όπως Ξένες Φιλολογίες, Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτονική και Μουσικές Σπουδές, με το βλέμμα στραμμένο στην ανακοίνωση των βαθμολογιών.

Σειρά παίρνουν τα Ειδικά Μαθήματα για τις Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026 και αφορούν τόσο υποψηφίους ΓΕΛ όσο και ΕΠΑΛ που έχουν δηλώσει συμμετοχή στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα. Η αυλαία ανοίγει την Τρίτη 16 Ιουνίου με το μάθημα των Αγγλικών, ενώ ακολουθούν το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο, τα οποία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή σε σχολές Αρχιτεκτονικής και άλλων καλλιτεχνικών ή τεχνολογικών κατευθύνσεων.Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις ξένες γλώσσες Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά, καθώς και στα μουσικά μαθήματα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», τα οποία απαιτούνται για την εισαγωγή στα Μουσικά Τμήματα των πανεπιστημίων.

Το πρόγραμμα των Ειδικών Μαθημάτων

Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 – Αγγλικά (10:00)

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 – Ελεύθερο Σχέδιο (08:30)

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 – Γραμμικό Σχέδιο (08:30)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 – Γερμανικά (08:30)

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 – Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (10:00)

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 – Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (08:30)

Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 – Γαλλικά (08:30)

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 – Ιταλικά (08:30)

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 – Ισπανικά (08:30)

Με την ολοκλήρωση και των Ειδικών Μαθημάτων θα κλείσει ο κύκλος των Πανελληνίων ανοίγοντας τον δρόμο για την ανακοίνωση των βαθμολογιών, και, την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι εξετάσεις αυτές αφορούν όσους διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές που απαιτούν πρόσθετη εξέταση, όπως τα τμήματα ξένων γλωσσών, οι αρχιτεκτονικές σχολές και τα μουσικά τμήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), ολοκληρώνοντας το φετινό πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πότε θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews η έκδοση των βαθμολογιών (αποτελέσματα) της πρώτης φάσης των Πανελληνίων 2026 για όλα τα βασικά μαθήματα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τοποθετείται χρονικά έως τις 26 Ιουνίου, με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων να αναμένεται στις αρχές Ιουλίου ήτοι γύρω στις 8 του μήνα. Οι ημερομηνίες που μελετώνται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ για την ανακοίνωση των βαθμολογιών είναι η Πέμπτη 25 και η Παρασκευή 26 του μήνα. Τίποτα ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως, όμως μια από τις δύο ημερομηνίες θα σημάνει «λευκό καπνό» για την ανακοίνωση των βαθμολογιών.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει η διαδικασία υπολογισμού των μορίων και η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, που θα οδηγήσει σταδιακά στην τελική επιλογή σχολών και τμημάτων. Παραδοσιακά οι αναλυτικές βαθμολογίες των υποψηφίων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα εκτός από τις βαθμολογίες στα Ειδικά Μαθήματα και τα Αγωνίσματα θα αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα results.it.minedu.gov.

Σε δεύτερο χρόνο και αφού ολοκληρωθεί η εξέταση κάθε Ειδικού Μαθήματος θα «τρέξει» η διαδικασία και για τις βαθμολογίες αυτών των μαθημάτων και των αγωνισμάτων. Με όλα αυτά τα δεδομένα και τις αναλυτικές βαθμολογίες του υποψηφίου (σε υποχρεωτικά μαθήματα, ειδικά μαθήματα και αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ) προκύπτει η τελική βαθμολογία και τα αντίστοιχα μόρια ώστε να γίνουν οι αναγωγές που απαιτούνται από πλευράς υποψηφίων για τις σχολές που τους ενδιαφέρουν έχοντας πάντα κατά νου και το δεδομένο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πώς και πού θα υπολογίσετε τα μόρια σας

Οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν εύκολα, γρήγορα και αυτόματα τα μόρια τους μέσα από την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε αν είστε υποψήφιος ΕΠΑΛ ή ΓΕΛ. Έπειτα, θα πρέπει να επιλέξετε σε ποια ομάδα προσανατολισμού ανήκετε. Τέλος, θα βάλετε τις βαθμολογίες του κάθε μαθήματος σας στην ειδική κατηγορία. Στη συνέχεια θα δείτε μία σελίδα με τα τμήματα και πόσα μόρια συγκεντρώνετε σε κάθε σχολή.

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετείχε στις φετινές Πανελλήνιες για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής: Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο Συντελεστή Βαρύτητας. Τα τέσσερα ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

Η ώρα του Μηχανογραφικού 2026 και η μεγάλη μέρα της ανακοίνωσης των Βάσεων

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο 2026 και να το οριστικοποιήσουν μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνει το Υπ. Παιδείας. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να επισκεφθεί τη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και να συμπληρώσει τη σειρά προτίμησης του για τις σχολές που τον ενδιαφέρουν. Η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 δρομολογείται για τα τέλη Ιουλίου με την Πέμπτη 30 και την Παρασκευή 31 του μήνα να «κονταροχτυπιούνται» για την μέρα που αδημονούν όλοι οι υποψήφιοι.