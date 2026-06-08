Τα θέματα στο μάθημα της Φυσικής κρίνονται, σε γενικές γραμμές, πιο εύκολα σε σχέση με τα περσινά, με σαφείς εκφωνήσεις και σχετικά ευρύ εύρος κάλυψης της ύλης.

Μετά την δημοσιοποίηση των θεμάτων στην Φυσική στο πλαίσιο των Πανελληνίων 2026 από πλευρά του Φροντιστηρίου Μεθοδικό σημειώνεται ότι «Τα θέματα στο μάθημα της Φυσικής είναι πιο εύκολα από τα περσινά, καλύπτουν αρκετά μεγάλο εύρος της ύλης, οι εκφωνήσεις είναι σαφώς ορισμένες και κατανοητές και ως εκ τούτου οι μαθητές αναμένονται να πετύχουν καλύτερες από το αναμενόμενο βαθμολογίες.

Το Θέμα Α κρίνεται βατό με ξεκάθαρες αναφορές στο σχολικό βιβλίο. Το Θέμα Β ομοίως κρίνεται βατό εξετάζοντας, ως είθισται διαφορετικά κομμάτια της ύλης. Το Θέμα Γ εξετάζει το κεφάλαιο της Κβαντομηχανικής, είναι κλιμακούμενης δυσκολίας με κατανοητή εκφώνηση χωρίς παγίδες αλλά απαιτεί καλή γνώση των εννοιών και ευχέρεια στην εφαρμογή του τυπολογίου και των πράξεων. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι για πρώτη φορά εξετάζεται το συγκεκριμένο κεφάλαιο σε ολόκληρο Θέμα Γ ή Δ.

Το Θέμα Δ είναι συνδυαστικό εξετάζοντας τα κεφάλαια της Ταλάντωσης και του Ηλεκτρομαγνητισμού όντας πιο εύκολο από αυτά των 2 προηγουμένων ετών.»

Θεματα βατά και εξορθολογισμένα: Το σχόλιο του Γραμματέα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο Δρ. Διδακτικής της Φυσικής, Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Κώστας Βουρλιάς σημείωσε ότι «Τα θέματα είναι εύκολα., εξορθολογισμένα, απλά και βατά Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονται με εκείνα περασμένων ετών που είχαμε παράπονα για τον βαθμό δυσκολίας, ούτε είναι εξεζητημένα. Είναι θέματα που μπορεί να ανταποκριθεί ο μαθητής του δημόσιου σχολείου. Μακάρι κάθε χρόνο να έχουμε αντίστοιχης φιλοσοφίας θέματα.»

ΟΕΦΕ για Φυσική: Χωρίς θέματα «υπερπαραγωγές» η φετινή εξέταση

Τα φετινά θέματα της Φυσικής κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα της εξεταστέας ύλης, με σαφή διατύπωση και κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους να αναδείξουν ουσιαστικά τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Παράλληλα, σηματοδοτούν μια απομάκρυνση από τη λογική των «υπερπαραγωγών» που χαρακτήρισε κατά καιρούς το μάθημα, καθώς εστίαζαν στην κατανόηση των φυσικών φαινομένων και των βασικών αρχών της Φυσικής χωρίς να απαιτούν υπερβολικά εκτεταμένους υπολογισμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΘΕΜΑ Α΄

Περιλάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου που εξέταζαν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης.

ΘΕΜΑ Β΄

Συνολικά, τα θέματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και ανταποκρίνονται σε αυτό που θα έπρεπε να αποτελεί διαχρονικά τον στόχο της εξέτασης: την αξιολόγηση της ουσιαστικής γνώσης και της φυσικής σκέψης των μαθητών της Γ΄ Λυκείου. Περιλάμβαναν τρία θέματα Β ως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που απαιτούν μαθηματική απόδειξη και αιτιολόγηση, χωρίς μεγάλη πολυπλοκότητα μαθηματικών πράξεων.

Β1. Ύλη στάσιμου κύματος

Β2. Ύλη ηλεκτρομαγνητισμού

Β3. Ύλη Ισορροπίας Στερεού σώματος

ΘΕΜΑ Γ΄

Για πρώτη φορά εξετάζεται άσκηση στην ύλη της Κβαντομηχανικής και περιλάμβανε το φαινόμενο Compton και το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Τα δύο αυτά φυσικά φαινόμενα εξετάζονταν ως προς την κατανόηση του φυσικού υποβάθρου του υποψηφίου χωρίς μεγάλη δυσκολία πράξεων.



ΘΕΜΑ Δ΄

Το δυσκολότερο και πιο απαιτητικό θέμα του διαγωνίσματος με ερωτήματα στην ύλη της Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης και της Ηλεκτρομαγνητικής Επαγωγής. Στο ερώτημα Δ3 απαιτείται αιτιολόγηση που προϋποθέτει τη σοβαρή κατανόηση της αντίστοιχης εξεταστέας ύλης. Το ερώτημα Δ4 μπορεί να επιλυθεί και χωρίς τη χρήση του δοθέντος χρονικού διαστήματος.



