Πανελλήνιες 2026: Οι οδηγίες για την εξέταση στο Ελεύθερο Σχέδιο, όσα πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι.

Μετά την εξέταση στα Αγγλικά, τη σκυτάλη των Ειδικών Μαθημάτων στις Πανελλήνιες 2026 παίρνουν το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο, μαθήματα που αποτελούν «κλειδί» για την εισαγωγή σε Αρχιτεκτονικές Σχολές. Πρώτα την Τετάρτη 17 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο Ελεύθερο Σχέδιο και την Πέμπτη 18 στο Γραμμικό.

Το υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε τις αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, υπενθυμίζοντας στους υποψηφίους ποια υλικά επιτρέπονται, ποια απαγορεύονται και τι πρέπει να προσέξουν πριν μπουν στην αίθουσα. Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα του Ελεύθερου και του Γραμμικού Σχεδίου οι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους έξι (6) ώρες, προκειμένου να ολοκληρώσουν τα απαιτούμενα σχεδιαστικά θέματα.

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την εισαγωγή σε σειρά πανεπιστημιακών τμημάτων, καθώς οι βαθμοί τους συνυπολογίζονται με αυξημένους συντελεστές βαρύτητας στη διαμόρφωση των τελικών μορίων. Για πολλούς υποψηφίους, η επίδοση στα ειδικά μαθήματα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στην τελική μάχη για μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων καθώς η εξέταση για Για τα μαθήματα που ξεκινούν στις 08:30, η προσέλευση ολοκληρώνεται στις 08:00, ενώ για τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, που αρχίζει στις 10:00, οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν εισέλθει στις αίθουσες έως τις 09:30.

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Ελεύθερο Σχέδιο: Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες 2026

Για το μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου, οι υποψήφιοι θα σχεδιάσουν σε ειδικό χαρτί διαστάσεων 50x70 εκατοστών, με διαθέσιμο χώρο σχεδίασης 50x50 εκατοστά. Η σχεδίαση γίνεται αποκλειστικά με μολύβια και οι εξεταζόμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους πινακίδα σχεδίασης κατάλληλου μεγέθους. Επιτρέπονται μολύβια διαφορετικής σκληρότητας, γομολάστιχες, ξύστρες, βελόνες μετρήματος και νήμα στάθμης, ενώ απαγορεύονται τα γεωμετρικά όργανα σχεδίασης και η χρήση σπρέι. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα αντικείμενα που απαγορεύονται. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κλιμακόμετρα, τα μοιρογνωμόνια, οι αριθμομηχανές, οι ζελατίνες, τα στένσιλ, τα αυτοκόλλητα γράμματα, τα φύλλα ράστερ και κάθε είδους ειδικό βοήθημα σχεδίασης που μπορεί να προσφέρει πλεονέκτημα κατά την εξέταση.

Πανελλήνιες 2026: Πού και πότε θα δείτε τα σημερινά θέματα στο Ελεύθερο Σχέδιο

Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι, θα γίνει μετά τις 10:00 από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας πατώντας href="https://www.minedu.gov.gr/" target="_blank" rel="noopener">ΕΔΩ

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των Ειδικών Μαθημάτων μέχρι το τέλος των εξετάσεων

Μετά τα Αγγλικά και τα μαθήματα Σχεδίου, το πρόγραμμα συνεχίζεται με ξένες γλώσσες και εξετάσεις μουσικών μαθημάτων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου. Τα Ειδικά Μαθήματα αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την εισαγωγή σε τμήματα όπως οι Ξένες Φιλολογίες, οι Αρχιτεκτονικές Σχολές, οι Σχολές Τουρισμού, οι Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, τα τμήματα Επικοινωνίας και τα Μουσικά Τμήματα, καθώς ο βαθμός τους συνυπολογίζεται με αυξημένους συντελεστές βαρύτητας στα τελικά μόρια. Το πρόγραμμα των επόμενων εξετάσεων έχει ως εξής:

Πέμπτη 18 Ιουνίου: Γραμμικό Σχέδιο (08:30)

Παρασκευή 19 Ιουνίου: Γερμανικά (08:30)

Σάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (10:00)

Δευτέρα 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (08:30)

Τρίτη 23 Ιουνίου: Γαλλικά (08:30)

Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά (08:30)

Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά (08:30)

Πότε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 και των Βάσεων Εισαγωγής

Με την ολοκλήρωση των Ειδικών Μαθημάτων θα πέσει η αυλαία των Πανελληνίων 2026 και θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των βαθμολογιών, που εκτιμάται ότι θα γίνει στα τέλη Ιουνίου με το ρεπορτάζ του Dnews να δείχνει ως επικρατέστερη ημερομηνία την 26η Ιουνίου. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα προχωρήσουν στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, πριν από την ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής στα τέλη Ιουλίου.