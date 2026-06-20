Στη «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι – Δείτε τα θέματα της εξέτασης.

Με τη σημερινή εξέταση στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» συνεχίζεται το πρόγραμμα των Ειδικών Μαθημάτων των Πανελληνίων 2026. Οι υποψήφιοι που στοχεύουν στην εισαγωγή τους σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών θα προσέλθουν μέχρι τις 9:30 στα εξεταστικά κέντρα όλης της χώρας για μία από τις πλέον απαιτητικές δοκιμασίες της διαδικασίας καθώς η εξέταση ξεκινά στις 10:00.

Το ειδικό αυτό μάθημα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε γνώσεις που αφορούν τη μουσική θεωρία, την αρμονία και την ακουστική αντίληψη, στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για την ακαδημαϊκή τους πορεία στις μουσικές σπουδές. Το μάθημα απαιτεί συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης, μουσικής παιδείας και αναλυτικής σκέψης, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα απαιτητικό.

Πανελλήνιες 2026: Πού και πότε θα δείτε τα σημερινά θέματα

Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι στην «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», θα γίνει μετά τις 10:00 από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας πατώντας ΕΔΩ

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Την Πέμπτη 25 Ιουνίου ανακοινώνονται οι βαθμολογίες για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων για την ημερομηνία έκδοσης των Αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 καθώς σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘΑ οι βαθμολογίες της πρώτης φάσης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ «στάλθηκε οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας, προκειμένου οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ανακοινωθούν την Πέμπτη 25-6-2026».

Βαθμοί Πανελληνίων 2026: Στο results.it.minedu τα αποτελέσματα - Πώς θα τα δουν οι υποψήφιοι

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου, οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Ιουνίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελεσμάτων. Eιδικότερα, με την ανάρτηση των βαθμολογιών και την σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο, οι υποψήφιοι θα μπορούν να μπαίνουν στην επίσημη πλατφόρμα https://results.it.minedu.gov.gr και να βλέπουν τις αναλυτικές τους βαθμολογικές επιδόσεις ανά πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα. Η είσοδος στην πλατφόρμα των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων θα γίνεται αυστηρά με τον τον 8-ψήφιο κωδικό των υποψηφίων και τα αρχικά από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Πώς θα λάβετε SMS με τα Αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026

Παράλληλα, εφόσον οι υποψήφιοι έχουν καταχωρίσει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr θα λάβουν αυτομάτως SMS με τις αναλυτικές τους βαθμολογίες. Μάλιστα όπως τονίζεται από το ΥΠΑΙΘΑ προκειμένου οι υποψήφιοι να λάβουν με SMS τις βαθμολογίες τους και εν συνεχεία να ενημερωθούν για τη σχολή επιτυχίας τους μετά την ανακοίνωση των Βάσεων καλούνται να μπουν στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr και να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου αυστηρά έως και τις 23 Ιουνίου καθώς δεν θα δοθεί παράταση στη διαδικασία.

Ενώ θα τηρηθεί και η παραδοσιακή ανάρτηση των βαθμολογιών στις σχολικές μονάδες με αναρτημένες καταστάσεις κωδικών και βαθμών χωρίς αναφορά στα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων για λόγους προσωπικών δεδομένων. Η αναφορά στην βαθμολογία κάθε υποψηφίου στα σχολεία θα γίνεται βάσει του Οκταψήφιου Κωδικού του υποψηφίου με τον οποίο πήρε μέρος στις εξετάσεις. Με τη δημοσιοποίηση των βαθμολογιών, οι υποψήφιοι μπορούν να προχωρήσουν στον υπολογισμό των μορίων τους, ώστε να καταρτίσουν το Μηχανογραφικό τους.Να σημειωθεί πως οι βαθμολογίες των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων θα δημοσιευτούν σε δεύτερο χρόνο το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Οι Βάσεις 2026 αναμένονται στα τέλη Ιουλίου.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πώς να υπολογίσετε online τα μόριά σας

Το Υπουργείο Παιδείας για την διευκόλυνση των υποψηφίων έχουν ετοιμάσει μια ξεχωριστή online πλατφόρμα υπολογισμού των μορίων τους στο markcalc.it.minedu.gov.gr όπου οι μαθητές μπορούν ανά πάσα στιγμή με λίγα μόλις κλικ, εύκολα και εντελώς δωρεάν να υπολογίσουν τα μόρια που μπορούν να συγκεντρώσουν βάσει του βαθμού που έγραψαν στο εκάστοτε μάθημα.

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών αποτελεί το πρώτο καθοριστικό βήμα για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου και τον σχεδιασμό της επόμενης εκπαιδευτικής διαδρομής των υποψηφίων. Αμέσως μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι μαθητές θα μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους και να διαμορφώσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τις επιλογές τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.Την ίδια στιγμή, η προσοχή στρέφεται ήδη στις Βάσεις Εισαγωγής 2026, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου. Μέχρι τότε, οι βαθμολογίες θα δώσουν τα πρώτα σαφή δείγματα για την πορεία των βάσεων ανά επιστημονικό πεδίο, με χιλιάδες υποψηφίους να επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τις πιθανότητες εισαγωγής στις σχολές της προτίμησής τους. Υπενθυμίζεται ότι οι βαθμολογίες των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, πιθανότατα στις αρχές Ιουλίου, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπολογισμού των μορίων για όλους τους υποψηφίους.