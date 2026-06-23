Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και της Μεταμόρφωσης.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στη λεωφόρο Κηφισού, και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές Δήμων Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής οδικά τμήματα την Τετάρτη 24/06 από τις 07:30 έως 15:00:

Στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) της Λεωφ. Κηφισού:

Στο ύψος των οδών Περισσού – Σπύρου Σκλαβενίτη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Στο τμήμα της από την οδό Δροσίνη έως την Γέφυρα των Αγίων Αναργύρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Στο ύψος της οδού Σερίφου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Επί της οδού Παύλου Μπακογιάννη, (παράδρομος της Λεωφ. Κηφισού), από το ύψος της οδού Νιρβάνα έως το ύψος της οδού Δερβενίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.