Η Ιωάννα Μαρία και ο Ανδρέας που «έπιασαν» κορυφή με τις βαθμολογίες τους μιλούν στο Dnews για την επιτυχία τους και τα όνειρα για το ακαδημαϊκό τους μέλλον.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 σκόρπισε χαμόγελα, συγκίνηση και δικαίωση σε χιλιάδες υποψηφίους. Ανάμεσά τους, οι αριστούχοι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους και βλέπουν πλέον το όνειρο της εισαγωγής στις σχολές πρώτης προτίμησής τους να βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά.

Πίσω από τους υψηλούς βαθμούς κρύβονται μήνες επίμονης προσπάθειας, καθημερινής μελέτης, προσωπικών θυσιών και ψυχικής αντοχής. Η Ιωάννα Μαρία Δαββέτα με 19.525 μόρια και ο Ανδρέας Σωτήρχος με 19.600 περιγράφουν τη διαδρομή προς την επιτυχία ως μια απαιτητική εμπειρία, στην οποία καθοριστικό ρόλο έπαιξαν η σωστή οργάνωση, η συνέπεια και η υποστήριξη από την οικογένεια και τους εκπαιδευτικούς τους. Παρά την ένταση της προετοιμασίας, επισημαίνουν ότι προσπάθησαν να διατηρήσουν τις ισορροπίες τους, αφιερώνοντας χρόνο στην ξεκούραση και στις προσωπικές τους δραστηριότητες. Όπως αναφέρουν, η επιτυχία δεν βασίζεται μόνο στις ατελείωτες ώρες διαβάσματος, αλλά κυρίως στη μεθοδικότητα και στη σωστή διαχείριση του άγχους. Κοινός παρονομαστής της επιτυχίας τους το γεγονός ότι τίποτα δεν τους χαρίστηκε. Η αναγνώριση των κόπων τους χτίστηκε μέρα με τη μέρα, μέσα από συστηματικό διάβασμα, στοχευμένη επανάληψη και σταθερό πρόγραμμα που δεν άφηνε χώρο για εφησυχασμό.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μια ανάσα τους χωρίζει από την Ιατρική Σχολή και το Πολυτεχνείο αντίστοιχα και όπως αποκαλύπτουν στο Dnews δεν κρύβουν τις φιλοδοξίες τους για το μέλλον. καθώς ονειρεύονται ερευνητική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Τα λόγια τους μας υπενθυμίζουν ότι οι Πανελλήνιες αποτελούν μόνο την αφετηρία μιας νέας διαδρομής. Η πραγματική πρόκληση ξεκινά μέσα στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, όπου θα κληθούν να μετατρέψουν τις υψηλές επιδόσεις τους σε γνώση, δεξιότητες και δημιουργική πορεία για το μέλλον.

Η Ιωάννα Μαρία από το 4ο ΓΕΛ Γλυφάδας μιλώντας στο Dnews δήλωσε συγκινημένη για την υψηλή της βαθμολογία καθώς πέτυχε και δύο 20αρια σε Χημεία και Φυσική. «Είδα τα αποτελέσματα και ακόμη και τώρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτούς τους βαθμούς τους έγραψα εγώ. Δεν ήμουν προετοιμασμένη ότι έχω γράψει δύο 20αρια. Διάβαζα σχεδόν 4 με 5 ώρες τη μέρα Δεν είχα καμία ανασφάλεια για τις ικανότητές μου αλλά το να βλέπω δυο 20αρια σε δύο τόσο σημαντικά και απαιτητικά μαθήματα ήταν ένα τεράστιο σοκ και μια ευχάριστη έκπληξη για μένα. Ανυπομονώ να βρεθώ στην Ιατρική Αθηνών και στόχος μου είναι η έρευνα στην παθολογία.» Όπως μας αποκάλυψε η στοχοπροσήλωσή της για την Ιατρική ήταν παιδικό της όνειρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Από μικρή ηλικία ονειρευόμουν να γίνω γιατρός και σήμερα νιώθω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που κατάφερα, μέσα από χρόνια προσπάθειας, επιμονής και αφοσίωσης, να φτάσω στο σημείο να υποστηρίζω το όνειρό μου και να το κάνω πραγματικότητα.» «Μην τα παρατάς ποτέ όταν έχεις κάποιο όνειρο και πάντα να είσαι συγκεντρωμένος στο στόχο σου ό,τι κι αν γίνει. Γιατί η αποτυχία είναι μέρος της ζωής» είναι η συμβουλή της για τους μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες του 2027.

Ο Ανδρέας Σωτήρχος από την Ελληνογερμανική Αγωγή με 19600 μόρια και ένα 20αρι στη Φυσική έχει «βάλει πλώρη» για το Πολυτεχνείο και το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων. «Δεν μπορούσα να πιστέψω τις υψηλές βαθμολογίες που συγκέντρωσα. Ήμουν μαζί με τους γονείς τη στιγμή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και ήταν μια συγκινητική στιγμή με πολύ ενθουσιασμό. Έμαθα τους βαθμούς πηγαίνοντας στο σχολείο οπότε ένιωσα ακόμη πιο χαρούμενος που μοιράστηκα την επιτυχία μου με τους καθηγητές και τους συμμαθητές μου. Ένιωσα ικανοποίηση για τον κόπο και την προσπάθεια που κατέβαλα τα τελευταία δύο χρόνια. Το σχολείο μου με βοήθησε πολύ καθώς έχουμε και το σύστημα με τον καθηγητή μέντορα οπότε σε κάθε μου βήμα, σε κάθε στάδιο που ήθελα βοήθεια είχα το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο και από ψυχολογικής άποψης που επιτρέψτε να πω ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι των Πανελληνίων.»

«Δεν περίμενα το 18.5 στην Έκθεση αλλά είχα επίγνωση ότι στα υπόλοιπα μαθήματα του Προσανατολισμού τα είχα πάει εξαιρετικά. Από τον Νοέμβριο στα προσομοιωτικά διαγωνίσματα είχα άριστες βαθμολογίες οπότε τα τελικά αποτελέσματα ήταν το επιστέγασμα της προσπάθειάς μου. Στοχεύω στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων για να έχω τα θεμέλια και το θεωρητικό υπόβαθρο καθώς σκοπεύω να ακολουθήσω ακαδημαϊκή καριέρα.» «Η καλύτερη ιδέα είναι κάθε φορά που θα διαβάζουν να είναι αφοσιωμένοι 100% σε αυτό το κομμάτι γιατί διαφορετικά χάνεται ο στόχος».