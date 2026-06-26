Οι μεγάλοι χαμένοι και οι κερδισμένοι των φετινών βαθμολογιών - Ο θρίαμβος της Φυσικής και το «βατερλώ» σε Αρχαία και Οικονομία δείχνουν τον δρόμο των Βάσεων 2026.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 και τα στατιστικά των εξετάσεων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα έδωσαν μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς κινήθηκαν οι επιδόσεις σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από έντονες αντιθέσεις, με ορισμένα μαθήματα να οδηγούν σε σημαντική άνοδο των βαθμολογιών και άλλα να λειτουργούν ως ισχυρό «φρένο» για χιλιάδες μαθητές.

Οι δύο όψεις των Πανελληνίων 2026: Ο θρίαμβος στη Φυσική και οι χαμηλές βαθμολογικές πτήσεις θα κρίνουν τις Βάσεις

Μεγάλος πρωταγωνιστής των φετινών εξετάσεων ήταν η Φυσική. Οι υποψήφιοι του 2ου και του 3ου Επιστημονικού Πεδίου σημείωσαν αισθητά καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με το 2025, με τους αριστούχους να αυξάνονται θεαματικά. Η εικόνα αυτή δημιουργεί ανοδικές προσδοκίες για τις βάσεις στις Πολυτεχνικές και στις Ιατρικές Σχολές, καθώς περισσότεροι υποψήφιοι κατάφεραν να συγκεντρώσουν υψηλά μόρια.

Στον αντίποδα, το μάθημα της Οικονομίας αποδείχθηκε το μεγαλύτερο εμπόδιο για τους υποψηφίους του 4ου Επιστημονικού Πεδίου. Οι υψηλές βαθμολογίες μειώθηκαν σημαντικά σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που αναμένεται να συγκρατήσει ή και να πιέσει προς τα κάτω τις βάσεις στις οικονομικές και διοικητικές σχολές, παρά τη βελτιωμένη εικόνα που παρουσίασαν τα Μαθηματικά και η Πληροφορική. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα των Μαθηματικών. Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο καταγράφηκε σημαντική αύξηση των αριστούχων, ενώ στο 4ο Πεδίο μειώθηκαν αισθητά οι βαθμολογίες κάτω από τη βάση. Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, το ποσοστό των υποψηφίων που δεν κατάφεραν να γράψουν πάνω από 10 υποχώρησε κάτω από το 70%, γεγονός που αποτυπώνει τη βελτίωση των επιδόσεων στο συγκεκριμένο μάθημα. Αντίθετα, η Βιολογία και η Χημεία λειτούργησαν ως τα βασικά φίλτρα για τους υποψηφίους των σχολών Υγείας. Η αισθητή μείωση των αριστούχων στη Βιολογία, αλλά και η αύξηση των γραπτών κάτω από τη βάση στη Χημεία, περιόρισαν τον αριθμό των μαθητών που κατάφεραν να συγκεντρώσουν πολύ υψηλές συνολικές βαθμολογίες.

Δεν μπορούμε και να μην αναφερθούμε στο «Βατερλώ» των Αρχαίων στο 1ο Πεδίο. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ο μέσος όρος υποχώρησε αισθητά από το 10,05 το 2025 σε 9,36 το 2026, σημειώνοντας πτώση 0,69 μονάδων. Παρά τις οριακές βελτιώσεις σε άλλα μαθήματα, όπως η Νεοελληνική Γλώσσα και τα Λατινικά, η πτώση στα Αρχαία ήταν αρκετή για να διαμορφώσει ένα πιο «σφιχτό» προφίλ επιδόσεων συνολικά. Το αποτέλεσμα είναι ένα 1ο Επιστημονικό Πεδίο που κινήθηκε μεν σε γενικές γραμμές σταθεροποιητικά, αλλά με εμφανή πίεση στο πιο καθοριστικό μάθημα, το οποίο παραδοσιακά λειτουργεί ως ρυθμιστής για τις υψηλόβαθμες σχολές. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η εικόνα αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε μικρές αυξομειώσεις στις βάσεις των Ανθρωπιστικών Σπουδών, χωρίς ωστόσο να αναμένονται ακραίες ανατροπές.

Τα πρώτα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι φετινές Πανελλήνιες δεν χαρακτηρίστηκαν από γενικευμένη άνοδο ή πτώση των επιδόσεων. Αντίθετα, κάθε μάθημα διαμόρφωσε τις δικές του ισορροπίες, επηρεάζοντας διαφορετικά τα τέσσερα επιστημονικά πεδία. Με τα δεδομένα που έχουν πλέον ανακοινωθεί, οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι το 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο θα κινηθούν ανοδικά στις υψηλόβαθμες σχολές, ενώ στο 1ο και κυρίως στο 4ο Πεδίο αναμένονται ηπιότερες ή και πτωτικές μεταβολές στις βάσεις. Η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί μετά την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, όμως το μόνο σίγουρο είναι ότι οι βαθμολογίες δείχνουν ήδη ποια μαθήματα έδωσαν ώθηση στους υποψηφίους και ποια στάθηκαν εμπόδιο στην πορεία τους προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στρατηγάκης στο Dnews: Χάθηκε η ισορροπία στη Φυσική - Ανατροπές στους μέσους όρους, οι τάσεις ανά Πεδίο

Μιλώντας στο Dnews ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης σημείωσε ότι «Οι μέσοι όροι στα Πεδία βγαίνουν κατ΄εκτίμηση. Ο μέσος όρος του 1ου Πεδίου ήταν πέρυσι 11,29 και φέτος είναι 11,14. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια πτώση του μέσου όρου η οποία οφείλεται στις επιδόσεις στα Αρχαία που ήταν χειρότερες από πέρυσι. Τα Αρχαία έκαψαν τους υποψηφίους διότι έχουμε από το 10 και πάνω σε κάθε κομμάτι της βαθμολογικής κλίμακας λιγότερους υποψηφίους. Ο μέσος όρος του 2ου Πεδίου πέρσι ήταν 12,27 και φέτος είναι 13,06 είναι αρκετά μεγάλη αυτή η αύξηση στον μέσο όρο που δείχνει ότι θα ανέβουν πολύ οι Βάσεις γιατί πήγαν οι υποψήφιοι πολύ καλύτερα στη Φυσική, οι 500 αριστούχοι του 2025 έγινα 2.500 το 2026 το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό σκορ και δημιουργείται σημαντικό ζήτημα. Και για να είμαι απόλυτα ακριβής οι 723 αριστούχοι με βαθμό πάνω από 19 το 2025 έγιναν 2953 το 2026 στο 2ο Πεδίο. Το θέμα προκύπτει καθώς δεν μπορεί την μια χρονιά τα θέματα να είναι δύσκολα και την επόμενη αρκούντως εύκολα, πρέπει να υπάρχει ισορροπία που φέτος ομολογουμένως χάθηκε.

Οπότε με τα δεδομένα αυτά στο 2ο Πεδίο περιμένουμε άνοδο. Στο 3ο Πεδίο περιμένουμε άνοδο αλλά μικρότερη αφού ναι μεν οι επιδόσεις είναι υψηλές στη Φυσική χειροτέρεψαν οι βαθμοί στη Βιολογία οπότε θα φρεναριστεί η άνοδος ενώ στο 4ο Πεδίο περιμένουμε ελαφρά πτώση γιατί έτσι μας δείχνουν οι μέσοι όροι. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι ο μέσος όρος του 3ου Πεδίου είναι 11,99 το 2025 και φτάνουμε στο 2026 που εκτοξεύεται στο 12,29. Έχουμε μια μικρή άνοδο κατά 0,3. Στο 4ο Πεδίο αντίστοιχα ήταν 10,5 και περιμένουμε 10,34 μια μικρή δηλαδή πτώση κατά 0,16 κατά μέσο όρο.»

Κληθείς να σχολιάσει την απογοήτευση των υποψηφίων που περίμεναν μεγαλύτερους βαθμούς και απογοητεύτηκαν με τις επιδόσεις τους ο κ. Στρατηγάκης τονίζει ότι «είναι ένα σύνηθες φαινόμενος καθώς ο υποψήφιος δεν θυμάται ότι κάποια διατύπωση δεν ήταν καλή, δεν θυμάται ότι μια ψιλολεπτομέρεια ήταν λάθος οπότε υπερεκτιμά το βαθμό του. Γιατί υπάρχει και η κατηγορία όσων υποτιμούν τον βαθμό τους. Αυτό που έχει πραγματική σημασία και πρέπει να κοιτάξουν καλά οι υποψήφιοι είναι ο βαθμός τους σε σχέση με τα πανελλαδικά στατιστικά διότι αυτό θα τους δείξει τι γίνεται.»

Η «καταιγίδα» αριστούχων στη Φυσική, ο «σκόπελος» της αριστείας και το βαθμολογικό ασανσέρ στα Πεδία

«Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της φετινής χρονιάς είναι τα παραδοσιακά υψηλά ποσοστά κάτω από τη βάση σε κρίσιμα μαθήματα, αλλά και μια εντυπωσιακή βαθμολογική εκτίναξη στη Φυσική που ανατρέπει τα δεδομένα των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Υγείας. Η μεγαλύτερη ανατροπή των φετινών εξετάσεων σημειώθηκε στο μάθημα της Φυσικής. Ενώ το 2025 το μάθημα είχε δυσκολέψει τους πάντες (με μόλις 9,39% αριστούχους), φέτος το σκηνικό άλλαξε άρδην. Το εντυπωσιακό 30,06% των υποψηφίων στη Φυσική συγκέντρωσε βαθμολογία άνω του 18, με το 20,57% να «αγγίζει» το απόλυτο άριστα (19-20). Στα Λατινικά το 22,65% κινήθηκε στην κλίμακα του 18-20. Η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία παραμένει ο «σκόπελος» της αριστείας. Μόλις το 1,12% των γραπτών κατάφερε να πάρει βαθμό πάνω από 18. Στα Αρχαία έχουμε σημαντική πτώση σε σχέση με πέρυσι, με τους αριστούχους να περιορίζονται στο 1,51% (έναντι 2,29% το 2025) και υψηλά ποσοστά κάτω από τη βάση. Αισθητή υποχώρηση των υψηλών βαθμολογιών σε Οικονομία και Βιολογία. Στην Οικονομία οι αριστούχοι έπεσαν στο 14,22% (από το περσινό 29,33%) και στη Βιολογία στο 12,51% (από 19,47%). Σταθερά, στα περσινά επίπεδα με ελαφρά βελτίωση, κινήθηκαν τα Μαθηματικά (8,34% αριστούχοι), η Ιστορία (13,69%), η Χημεία (15,87%) και η Πληροφορική (16,41%).» τονίζει ο ο Διδάκτωρ Μαθηματικών Νικόλαος Χριστοδούλου, Γενικό Λύκειο Κανήθου, 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας και ταμίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας παράρτημα Ευβοίας.

Ενω αναφορικά με τις εκτιμήσεις για τις Βάσεις 2026 αναφέρει ότι «Στο 1ο Πεδίο ηαισθητή πτώση των αριστούχων στα Αρχαία Ελληνικά βάζει «φρένο» στις βάσεις. Ωστόσο, η κατάσταση εξισορροπείται εν μέρει από τις πολύ καλές επιδόσεις που σημειώθηκαν στα Λατινικά. Στο 2ο & 3ο Πεδίο η «καταιγίδα» αριστούχων στη Φυσική (πάνω από 30% έγραψε +18!) θα σπρώξει τις βάσεις προς τα πάνω στις κορυφαίες Ιατρικές και Πολυτεχνικές σχολές. Η μικρή μείωση των υψηλών βαθμολογιών στη Βιολογία δεν φαίνεται αρκετή για να ανακόψει αυτή την άνοδο. Στο 4ο Πεδίο έχουμε το αντίθετο σκηνικό. Η κατακόρυφη πτώση των αριστούχων στο μάθημα της Οικονομίας (σχεδόν υποδιπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι) θα λειτουργήσει ως ισχυρό «φρένο», πιέζοντας τις βάσεις προς τα κάτω!»





Οι εκτιμήσεις Χατζητέγα για την πορεία των Βάσεων 2026 - Η ΕΒΕ θα κάνει «ζημιά» και φέτος με 10.000 εκτός ΑΕΙ

Από πλευράς του ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας έδωσε στο Dnews τις εκτιμήσεις του για το πώς θα κυμανθούν οι Βάσεις 2026 λέγοντας ότι «Στο 1ο Πεδίο αναμένουμε οριακή πτώση στις Βάσεις. Στο 2ο Πεδίο θα υπάρχει σαφέστατη άνοδος λόγω όμως του συστήματος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) θα δούμε για ακόμη μια χρονιά πράγματα και θάματα με κενέ θέσεις ακόμα και σε κεντρικά πανεπιστήμια και οι περισσότερες κενές θέσεις θα είναι στις σχολές του 2ου Πεδίου. Στο 3ο θα έχουμε άνοδο των Ιατρικών Σχολών ως αποτέλεσμα του τριπλασιασμού των αριστούχων στη βαθμολογική ζώνη 18-20 στη Φυσική. Μια μετριοπαθής εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε άνοδο κατά 250 μόρια. Σε ο,τι αφορά το 4ο Πεδίο θα υπάρξουν μικτά πρόσημα αλλά σίγουρα και εκεί μάλλον πτωτικές τάσεις θα υπάρξουν στις Σχολές.»

Μάλιστα ο κ. Χατζητέγας εστιάζει στα δεινά της εφαρμογλης της ΕΒΕ για έκτη συνεχή χρονιά σημειώνοντας ότι «Θα έχουμε πάνω από 10.000 κενές θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια τη στιγμή που υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε κολλέγια με επαγγελματικά δικαιώματα και σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μιλάμε για μια ανεπίτρεπτη ανισότητα.»

Αξιοσημείωτο σύμφωνα με τον κ. Χατζητέγα είναι και το κίνημα «Δεν δίνω Πανελλήνιες» που βαίνει διαρκώς διογκούμενο πέραν των ιδιωτικών σχολείων και στα δημόσια σχολεία. «Πάρα πολλοί μαθητές αποφασίζουν είτε να μην δώσουν Πανελλήνιες μη δηλώνοντας συμμετοχή είτε με τον να μην προσέρχονται στην εξέταση του πρώτου μαθήματος. Υπάρχει και μια κατηγορία μαθητών που για λόγους αλληλεγγύης πάνε στις Πανελλήνιες όχι για να εξεταστούν αλλά για να ρίξουν την ΕΒΕ. Η ΕΒΕ είναι μια διαρκής πράξη αδικίας επίε εξαετίας και δεν έχει γίνει καμία αξιολόγηση επ΄αυτού του ζητήματος.»