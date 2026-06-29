Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι, παρότι δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί με ακρίβεια ο καιρός για πολλούς μήνες, τα διαθέσιμα κλιματικά στοιχεία δείχνουν αυξημένες πιθανότητες για θερμότερες από τις φυσιολογικές συνθήκες.

Τα τελευταία χρόνια οι καλοκαιρινοί καύσωνες εμφανίζονται όλο και συχνότερα στην Ευρώπη, δημιουργώντας το ερώτημα αν τα διαδοχικά κύματα ζέστης θα αποτελέσουν πλέον μόνιμο χαρακτηριστικό των καλοκαιριών.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι, παρότι δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί με ακρίβεια ο καιρός για πολλούς μήνες, τα διαθέσιμα κλιματικά στοιχεία δείχνουν αυξημένες πιθανότητες για θερμότερες από τις φυσιολογικές συνθήκες.

Ένα κύμα καύσωνα δημιουργείται όταν μια περιοχή επηρεάζεται για αρκετές ημέρες από θερμές αέριες μάζες που συνοδεύονται από υψηλή ατμοσφαιρική πίεση. Το σύστημα αυτό λειτουργεί σαν «καπάκι», εμποδίζοντας την είσοδο ψυχρότερων αερίων μαζών και επιτρέποντας στη θερμότητα να συσσωρεύεται.

Αν η κατάσταση αυτή παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι θερμοκρασίες αυξάνονται σημαντικά τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα.

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί τους καύσωνες;

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η κλιματική αλλαγή δεν προκαλεί κάθε μεμονωμένο καύσωνα, όμως αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισής του και κάνει τα επεισόδια πιο έντονα και μεγαλύτερης διάρκειας. Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη έχει ήδη αυξηθεί σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και φυσιολογικά καιρικά συστήματα μπορούν πλέον να οδηγήσουν σε ακραίες θερμοκρασίες.

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Παράλληλα, οι ειδικοί εξηγούν ότι οι εποχικές προβλέψεις δεν αποτελούν ακριβείς προγνώσεις καιρού. Δεν μπορούν να καθορίσουν ποιες ημέρες θα σημειωθεί καύσωνας ή πόσο θα διαρκέσει. Αντίθετα, παρουσιάζουν τις πιθανότητες να επικρατήσουν γενικά θερμότερες ή ψυχρότερες συνθήκες σε μια ολόκληρη εποχή.

Έτσι, ακόμη και σε ένα καλοκαίρι που θεωρείται θερμότερο από τον μέσο όρο, μπορεί να υπάρξουν περίοδοι με βροχές ή χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Οι συνεχόμενοι καύσωνες επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινή ζωή

Αυξάνουν τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και άτομα με χρόνια προβλήματα, επιβαρύνουν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης λόγω της αυξημένης χρήσης κλιματιστικών και δυσκολεύουν τη λειτουργία των μεταφορών και των υποδομών. Παράλληλα, η παρατεταμένη ζέστη αυξάνει τον κίνδυνο ξηρασίας και πυρκαγιών.

Για αυτό, οι επιστήμονες θεωρούν ότι η προσαρμογή στις υψηλότερες θερμοκρασίες είναι πλέον απαραίτητη.

Η καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, η προστασία των ευάλωτων ομάδων, ο σχεδιασμός πιο ανθεκτικών πόλεων και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αποτελούν βασικά μέτρα ώστε οι κοινωνίες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τα ολοένα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πηγή BBC