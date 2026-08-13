Προτάσεις για νέο προπονητή στον Θρύλο- Σημαντικές αποχωρήσεις αλλά και μεταγραφές στην ομάδα του Πειραιά.

Θέμα χρόνου είναι πλέον οι αποφάσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από το Champions League.

Η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σταυροδρόμι και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες.

Ο Β. Μαρινάκης φέρεται να έχει αποφασίσει να αλλάξει τα πάντα. Και κυρίως να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή με την ομάδα του Πειραιά να είναι έτοιμη να βάλει τέλος στη συνεργασία της με έναν από τους πλέον πετυχημένους προπονητές της όλων των εποχών, τον προπονητή που της χάρισε το Κόφερανς, τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σύμφωνα δε με πληροφορίες στα γραφεία των Πειραιωτών φτάνουν προτάσεις για προπονητές, με το θέμα να το χειρίζεται αποκλειστικά ο Β. Μαρινάκης.

Ήδη ο πρόεδρος των Πειραιωτών έχει δώσει εντολή για πέντε μεταγραφές «πρωτοκλασάτων» ποδοσφαιριστών, έτοιμων να μπουν αμέσως στην ενδεκάδα, ενώ πολλές θα είναι και οι αποχωρήσεις- μεταξύ αυτών και παίκτες που έως τώρα ήταν αναντικατάστατοι στην ενδεκάδα.

Νεότερα ίσως και πριν το Δεκαπενταύγουστο, ίσως και νωρίτερα...