Το Μπουργκάς, πόλη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, θα φιλοξενήσει τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στις 11 (Α' ημιτελικός), 13 (Β΄ημιτελικός) και 15 Μαΐου 2027(μεγάλος τελικός), όπως ανακοίνωσαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) και η δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας.

Οι ημιτελικοί και ο τελικός του διαγωνισμού θα λάβουν χώρα «στις πιο πρόσφατες εγκαταστάσεις αθλητισμού και ψυχαγωγίας της Βουλγαρίας, στο Arena Burgas, που άνοιξε τις πύλες του στο 2023«, πρόσθεσαν οι διοργανωτές.

Η Eurovision για πρώτη φορά στη Βουλγαρία

Η Βουλγαρία ανέλαβε τη διοργάνωση μετά την ιστορική νίκη της DARA στη Eurovision 2026 στη Βιέννη, με το τραγούδι «Bangaranga». Πρόκειται για την πρώτη νίκη της χώρας στον διαγωνισμό και, ως εκ τούτου, για την πρώτη φορά που η Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία.

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Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της Eurovision θα πραγματοποιηθούν στο Μπουργκάς πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για το Eurovision Village, το EuroClub και το πολιτιστικό πρόγραμμα θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες.

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Γιατί επιλέχθηκε το Μπουργκάς

Το Μπουργκάς επικράτησε σε μια ανταγωνιστική διαδικασία στην οποία συμμετείχαν αρχικά τέσσερις πόλεις: Μπουργκάς, Σόφια, Βάρνα και Πλόβντιβ. Στην τελική φάση πέρασαν το Μπουργκάς και η Σόφια.

Η επιλογή βασίστηκε μεταξύ άλλων στις εγκαταστάσεις και τις τεχνικές δυνατότητες της πόλης, την ξενοδοχειακή υποδομή, τις μεταφορές και τη διεθνή συνδεσιμότητα, καθώς και στη δέσμευση της δημοτικής αρχής να μετατρέψει ολόκληρη την πόλη σε μέρος της εμπειρίας της Eurovision.

«Η Ευρώπη θα γνωρίσει τη Βουλγαρία μέσα από το Μπουργκάς»

Ο δήμαρχος του Μπουργκάς, Ντιμίταρ Νικόλοφ, χαρακτήρισε την ανάληψη της διοργάνωσης «εξαιρετική τιμή» και τόνισε ότι δεν πρόκειται απλώς για μια πόλη που φιλοξενεί τη Eurovision, αλλά για ολόκληρη τη Βουλγαρία που διοργανώνει τον διαγωνισμό.

Παράλληλα, ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, δήλωσε ότι το Μπουργκάς διαθέτει «κάτι πραγματικά ξεχωριστό», χάρη στη θέση του στη Μαύρη Θάλασσα, τη μουσική και πολιτιστική του ταυτότητα, αλλά και τις υποδομές που απαιτούνται για μια διοργάνωση αυτού του μεγέθους.

Με πληροφορίες από ebu.ch