Περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, η Jennifer Christensen λέει ότι έχει παρατηρήσει αλλαγές στη συμπεριφορά.

Περισσότερο από έναν χρόνο μετά την απόφαση της γυναικείας ομάδας softball του Del Oro High School να αντικαταστήσει τα smartphones με απλά κινητά τύπου «flip phone», στο πλαίσιο μιας πρόκλησης διάρκειας ενός μήνα για την ψυχική υγεία, παίκτριες και γονείς λένε ότι το πείραμα εξακολουθεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν την τεχνολογία.

Η ομάδα συμμετείχε στο συγκεκριμένο «digital detox» πέρυσι, όταν η Jennifer Christensen, της οποίας η κόρη Addy ήταν μέλος της ομάδας, προκάλεσε τις αθλήτριες να εγκαταλείψουν τα smartphones τους για έναν ολόκληρο μήνα.

Η Christensen δήλωσε ότι αρχικά δεν ήταν καθόλου σίγουρη πως οι παίκτριες θα δέχονταν να συμμετάσχουν.

«Δεν περίμενα 100% συμμετοχή», είπε.

Η πρόκληση είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τις έφηβες να απομακρυνθούν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη συνεχή χρήση των smartphones, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ψυχική τους υγεία.

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Η Addy Christensen συμμετείχε παράλληλα και σε ένα ξεχωριστό πείραμα κατά τη διάρκεια του digital detox, υποβαλλόμενη σε εγκεφαλικές απεικονίσεις καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα.

Σύμφωνα με την οικογένεια Christensen, οι εξετάσεις έδειξαν αλλαγές στα αρχικά στάδια του detox, οι οποίες περιγράφηκαν ως παρόμοιες με συμπτώματα στέρησης. Οι μεταγενέστερες εξετάσεις έδειξαν βελτιώσεις σε περιοχές που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο των παρορμήσεων και τη διατήρηση πληροφοριών.

Οι αλλαγές που έμειναν και μετά το detox

Πλέον, περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, η Jennifer Christensen λέει ότι έχει παρατηρήσει αλλαγές στη συμπεριφορά που, όπως πιστεύει, έχουν διατηρηθεί.

«Ένα πράγμα που έχω παρατηρήσει σίγουρα και κάτι που μας αναφέρθηκε ήταν η ικανότητα αυτορρύθμισης», είπε.

Όπως εξήγησε, αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη επίγνωση από την πλευρά των εφήβων σχετικά με το πότε και γιατί πιάνουν το κινητό τους, ιδιαίτερα όταν αισθάνονται άγχος.

«Τώρα δεν πιάνουν πάντα το κινητό, αλλά κάθονται με τον εαυτό τους και επεξεργάζονται αυτό που νιώθουν», ανέφερε η Christensen.

Για την ίδια, οι πιο εμφανείς αλλαγές δεν περιορίστηκαν στη χρήση του κινητού τηλεφώνου.

Όπως είπε, η ίδια και άλλοι γονείς παρατήρησαν ότι ορισμένες από τις έφηβες εμφανίζονταν πιο confident, με καλύτερη στάση σώματος, εντονότερη οπτική επαφή και πιο άνετο και φυσικό λόγο.

«Το να τη βλέπω να βγαίνει από όλο αυτό όπως είναι σήμερα είναι πραγματικά συναρπαστικό», είπε η Christensen αναφερόμενη στην κόρη της.

Από το πείραμα στην ενημέρωση άλλων οικογενειών

Η εμπειρία αυτή μετέτρεψε επίσης τη μητέρα και την κόρη σε υποστηρίκτριες της ενημέρωσης για την ψυχική υγεία και της πιο συνειδητής χρήσης της τεχνολογίας.

Η Jennifer και η Addy έχουν έκτοτε προσκληθεί να μιλήσουν σε εκδηλώσεις, μοιραζόμενες όσα έμαθαν από το digital detox με άλλες οικογένειες και κοινότητες.

Η συμβουλή της Christensen προς τους γονείς που σκέφτονται να δοκιμάσουν ένα παρόμοιο πείραμα είναι απλή: η μετάβαση μπορεί να είναι δύσκολη, όμως πιστεύει ότι τα πιθανά οφέλη αξίζουν την προσπάθεια.

«Δεν θα μοιάζουν καν με αυτό που ήταν στην αρχή του digital detox και αυτό θα είναι μόνο προς το καλύτερο», είπε.

πηγή: cbsnews