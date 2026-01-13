Πολλά τα οφέλη του digital detox, πώς μπορούμε να το πετύχουμε.

Ξεχάστε την απώλεια βάρους ή το λεγόμενο «dry January»- την πρόκληση να μην πιεις αλκοόλ όλο τον πρώτο μήνα του χρόνου. Το digital detox αναδεικνύεται ως η νέα δημοφιλής «υπόσχεση» που δίνουμε πολλοί στον εαυτό μας την Πρωτοχρονιά.

Με αφορμή το νέο ξεκίνημα που σηματοδοτεί η έλευση της χρονιάς, κάποιοι αποφασίζουν να μειώσουν τον χρόνο που περνούν μπροστά σε μία οθόνη, ή στα social media. Άλλοι, πιο οργανωμένοι, θέλουν να ορίσουν ημέρες- ή έστω χρονικά διαστήματα- που θα μένουν μακριά από τις οθόνες.

Όσοι καταφέρουν να τηρήσουν αυτές τις αποφάσεις θα δουν σημαντικά οφέλη. Το digital detox, έστω και σε μικρές δόσεις, μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο, σύμφωνα με έρευνα του Κοσταντίν Κούσλεφ, επίκουρου καθηγητή Ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο Georgetown. Η έρευνα- στο πλαίσιο της οποίας οι συμμετέχοντες περνούσαν κατά μέσο όρο 2,5 ώρες λιγότερες σε οθόνες- έδειξε ότι η ψηφιακή αποτοξίνωση επιδρά θετικά στην ευημερία και την ψυχική υγεία.

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ένιωθαν σημαντικά λιγότερο άγχος, ήταν πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους και κατά μέσο όρο κοιμούνταν 20 λεπτά περισσότερο κάθε βράδυ. Επιπλέον, βελτιώθηκε σημαντικά το εύρος προσοχής τους.

Πώς μπορεί να γίνει, όμως, η ψηφιακή αποτοξίνωση; Η Wall Street Journal συγκέντρωσε πέντε συμβουλές.

Δεν κόβουμε «μαχαίρι» τις οθόνες ή τα social media

Εάν περνάμε κατά μέσο όρο πολλές ώρες στα social media, δεν είναι ρεαλιστικός στόχος να πάμε στο... μηδέν. Καλύτερα να ξεκινήσουμε με στόχο να μειώσουμε τη χρήση των social media ή να βάλουμε περιορισμούς σε κάποιο βαθμό.

Κάνουμε το τηλέφωνο «βοηθό» μας

Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους που θα θέσουμε. Για παράδειγμα θέτοντας όριο στον χρόνο επί της οθόνης. Αν χρειαζόμαστε κάτι πιο αυστηρό, μπορούμε να δοκιμάσουμε μια σχετική εφαρμογή.

Ορίζουμε «ζώνες» ή ώρες χωρίς τεχνολογία

Η αρχή μπορεί να γίνει αφήνοντας το κινητό τηλέφωνο εκτός υπνοδωματίου, προκειμένου να μην το χρησιμοποιούμε προτού κοιμηθούν. Επίσης, μπορούμε να πούμε «όχι» στο κινητό την ώρα που τρώμε, αφήνοντας και πάλι τη συσκευή σε άλλο δωμάτιο.

Κάνουμε άλλα πράγματα την ώρα που θα περνούσαμε στην οθόνη

Κοινωνικές συναναστροφές στον πραγματικό κόσμο, γυμναστική, ύπνος μια ώρα νωρίτερα. Αυτά- και άλλα πολλά- μπορούμε να κάνουμε την ώρα που θα περνούσαμε στην οθόνη.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και το κινητό μας, αλλά για να τηλεφωνήσουμε σε κάποιο φίλο, αντί να «σκρολάρουμε» άσκοπα για μία ώρα στα social media.

Δεν τα βάζουμε με τον εαυτό μας

Η τεχνολογία και τα social media είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε πόσο χρόνο περνούμε σε αυτά, υπενθυμίζει η δρ. Σαγίτα Σέτια, γιατρός που κάνει έρευνες για τον χρόνο στην οθόνη και την ψυχική ευημερία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα παιδιά. «Δεν είναι θέμα δύναμης, ούτε αυτοελέγχου. Ποτέ δεν μπορούμε να νικήσουμε την τεχνολογία», συμπληρώνει.

