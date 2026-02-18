Ο Ζάκερμπεργκ καταθέτει σε μια κρίσιμη δίκη μετά από καταγγελία περί εθισμού και σκόπιμης βλάβης των παιδιών από τα social media.

«Νομίζω ότι μια λογική εταιρεία πρέπει να προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της», είπε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, για πρώτη φορά ενώπιον ενόρκων σε δικαστήριο στο Λος Άντζελες.

Ο ιδρυτής του Facebook καταθέτει σε μια κρίσιμη δίκη μετά από καταγγελία περί εθισμού των παιδιών και σκόπιμης βλάβης από τα social media.

Ο Ζάκερμπεργκ καλείται να υπερασπιστεί την ίδια του την ύπαρξη και την εταιρεία του στη δίκη. Ο Μαρκ Λάινερ, εκπροσωπώντας μια 20χρονη γυναίκα ονόματι KGM, ρώτησε τον Ζάκερμπεργκ, ο οποίος ανέβηκε ανέκφραστος, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, στο εδώλιο, αν μπορεί να συμφωνήσει μαζί του ότι υπάρχουν ευάλωτοι άνθρωποι στον κόσμο.

Στις πρώτες οτυ δηλώσεις ο ιδρυτής της Meta συμφώνησε ενώ σε διευκρίνιση του συνηγόρου υπεράσπισης, ότι «υπάρχουν τρεις τρόποι για να αντιμετωπίσουμε τους ευάλωτους ανθρώπους: να τους βοηθήσουμε, να τους αγνοήσουμε ή να τους εκμεταλλευτούμε «και να τους χρησιμοποιήσουμε για τους δικούς μας σκοπούς», ο Ζάκερμπεργκ απάντησε πως «δεν νομίζω ότι πρέπει».

Η άφιξη Ζάκερμπεργκ στο δικαστήριο

«Αυτό δεν είναι που πρέπει να κάνει μια λογική εταιρεία, μια λογική εταιρεία δεν πρέπει να προσπαθεί να βγάλει χρήματα από τους μειονεκτούντες» επέμεινε ο συνήγορος αναγκάζοντας τον Ζάκερμπεργκ να συμφωνήσει πως «Νομίζω ότι μια λογική εταιρεία πρέπει να προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της».

Ερωτηθείς αν οι καταναλωτικές του συνήθειες πρέπει να εξεταστούν, ο Ζάκερμπεργκ απάντησε πως αξίζει να σημειωθεί ότι έχει «υποσχεθεί να δώσει σχεδόν όλα τα χρήματά του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς» και επικεντρώνεται στη δωρεά δισεκατομμυρίων στην επιστημονική έρευνα. Εξήγησε πως το 99% του πλούτου του έχει δεσμευτεί για τέτοιες προσπάθειες μέσω της Πρωτοβουλίας Chan Zuckerberg (CZI), ενός φιλανθρωπικού οργανισμού που ιδρύθηκε και ανήκει στον Ζάκερμπεργκ και τη σύζυγό του, Πρισίλα Τσαν.

«Σας ζητήθηκε στο Κογκρέσο να διαθέσετε χρήματα για τα θύματα των βλαβών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θυμάστε;» ρώτησε ο συνήγορος. «Όχι με αυτά τα λόγια... υπήρχαν πολλές ερωτήσεις εκείνη την ημέρα, δεν θυμάμαι συγκεκριμένα» απάντησε ο δισεκατομμυριούχος.

«Δημιουργώντας το μέλλον»

Ο συνήγορος της ενάγουσας παρουσίασε στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ ένα έγγραφο που διανέμεται εντός της Meta και περιλαμβάνει μια σειρά από email με μια παρουσίαση με τίτλο «δημιουργώντας το μέλλον». Η παρουσίαση εντοπίζει ευκαιρίες «για την αποκάλυψη της ψηφιακής συμπεριφοράς των ατόμων 8-12 ετών» και «στόχευση στην καρδιά της ομάδας της Gen Ζ».

«Για να είμαστε σαφείς, αυτό είναι κάτι που παρήγαγε κάποιος εκτός του Meta και επισυνάπτεται σε ένα email που δεν έλαβα... Δεν είμαι σίγουρος για τη συνάφεια» απάντησε ο Ζάκερμπεργκ.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Λάινερ το έγγραφο περιλαμβάνει μαρτυρία από μια 12χρονη που λέει ότι της αρέσει να χρησιμοποιεί την ενότητα Discovery του Instagram. «Υπάρχουν άνθρωποι που παρακάμπτουν τους περιορισμούς και εμείς δημιουργούμε εργαλεία για να προσπαθήσουμε να τους εντοπίσουμε», απάντησε ο Ζάκερμπεργκ. «Δεν νομίζω ότι εντοπίσαμε κάθε άτομο που προσπάθησε να παρακάμψει τους περιορισμούς, αλλά υπονοείτε ότι δεν προσπαθούσαμε να εργαστούμε πάνω σε αυτό και αυτό δεν είναι αλήθεια» τόνισε.

Περίπου 4 εκατ. παιδιά κάτω των 13 ετών στο Instagram

Τα έγγραφα της Meta δείχνουν ότι η εταιρεία εκτιμά πως περίπου 4 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 13 ετών χρησιμοποιούσαν το Instagram το 2025, παρά τους όρους και τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας που ορίζουν ότι μόνο όσοι είναι 13 ετών και άνω μπορούν να έχουν λογαριασμό.

Ο ιδρυτής της Meta είπε ότι κάποιος πρέπει να συμφωνήσει με τους όρους κατά την εγγραφή, αλλά επισήμανε πως γνωρίζει ότι «υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που λένε ψέματα για την ηλικία τους για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες». Η ανταπόκριση του συνηγόρου ήταν άμεση: «Περιμένετε από ένα 9χρονο να διαβάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις;»

«Έχουμε εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου για να προσθέσουμε πολύ περισσότερους ελέγχους», απάντησε ο Ζάκερμπεργκ και πρόσθεσε πως η Meta αφαιρεί λογαριασμούς εάν διαπιστώσει ότι άτομα έχουν πει ψέματα για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της.

Ο Ζάκερμπεργκ δεν είναι καλός στα social media

Σε ερώτηση του συνηγόρου της ενάγουσας για την εκπαίδευσή του στα social media, ο επικεφαλής του Meta παραδέχτηκε ότι είναι «γνωστό ότι είναι κακός σε αυτό» και πρόσθεσε πως δέχεται «πολλές συμβουλές».

Αυτό είναι το «σχέδιο επικοινωνίας Ζάκερμπεργκ», ένα έγγραφο που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και το οποίο περιλαμβάνει οδηγίες για τον δισεκατομμυριούχο για το πώς να απεικονίζεται στα social media. Μεταξύ των αποσπασμάτων που διαβάστηκαν στο δικαστήριο είναι συμβουλές προς τον ιδρυτή της Meta να είναι «αυθεντικός» και να αποφεύγει να νιώθει «ψεύτικος, ρομποτικός, εταιρικός και κιτς».

«Συνοψίζετε ένα έγγραφο που δεν έγραψα εγώ, αλλά αυτό ήλπιζε να πετύχει αυτή η ομάδα... αυτή είναι η ομάδα η προετοιμάζεται όταν κάνω συνεντεύξεις» απάντησε και πρόσθεσε πως η εκπαίδευση που έχει λάβει τον βοηθά να «επικοινωνεί πιο καθαρά - σε ορισμένα πράγματα είμαι καλός και σε κάποια άλλα προσπαθώ να βελτιωθώ».

«Θα παίξει ρόλο η εκπαίδευσή σας στα social media στον τρόπο που θα αντιδράσετε σήμερα;» τον ρώτησε ο συνήγορος. «Προσπαθώ να συνυπολογίσω αυτές τις συμβουλές στον τρόπο που επικοινωνώ, αλλά δεν είμαι σίγουρος τι υπονοείτε», απάντησε ο ιδρυτής της Meta.

CEO Instagram: Προβληματικά αλλά όχι εθιστικά τα social media

Την προηγούμενη εβδομάδα στο εδώλιο βρέθηκε ο επικεφαλής του Instagram, ο οποίος δήλωσε ότι η χρήση των social media μπορεί να είναι «προβληματική» αλλά όχι εθιστική.

O Adam Mosseri, δήλωσε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες ότι δεν πιστεύει ότι οι άνθρωποι μπορούν να εθιστούν κλινικά στα social media. Ο Mosseri, ο οποίος ηγείται της πλατφόρμας από το 2018, υπερασπίστηκε επίσης τις επιλογές του Instagram σχετικά με λειτουργίες που κατηγορούνται ότι είναι επιβλαβείς για τους νεαρούς χρήστες. Είπε στο δικαστήριο ότι είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ του κλινικού εθισμού και αυτού που ονόμασε προβληματική χρήση.

Εμφανιζόμενος την περασμένη Τετάρτη, σημείωσε πως αυτός και οι συνάδελφοί του χρησιμοποιούν τον όρο «προβληματική χρήση» για να αναφερθούν σε «κάποιον που περνάει περισσότερο χρόνο στο Instagram από όσο νιώθει καλά, και αυτό σίγουρα συμβαίνει».

