Τα πρώτα σχόλια του Δημήτρη Θεοδωρόπουλου μετά από το χθεσινό συμβούλιο του Survivor.

Στο προηγούμενο επεισόδιο του Survivor, οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες με ένα απαιτητικό αγώνισμα ασυλίας, με τους «Επαρχιώτες» να βγαίνουν οι νικητές της βραδιάς.

Παρ’ όλα αυτά, η νίκη, δεν ήταν αρκετή για να καταπολεμήσει την ένταση που έχει δημιουργηθεί στην ομάδα των μπλε, καθώς πολλοί από τους παίκτες των «Επαρχιωτών», ζητούν την «αποκαθήλωση του Μιχάλη Σηφάκη.

Ταυτόχρονα, στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρα, η Φανή, κατευθύνθηκε προς το μέρος του Δημήτρη Θεοδωρόπουλου, τον οποίο και συνεχάρη για την κριτική που είχε ασκήσει προς το πρόσωπο του συμπαίκτη της.

Σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, το τηλεοπτικό θα είναι εκείνο που απόψε θα στηρίξει με την ψήφο του τους Survivors που θέλει να παραμείνουν.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, μίλησε στην κάμερα του ριάλιτι, αναφερόμενος στις χθεσινές εξελίξεις και το συμβούλιο του νησιού: «Σε γενικές γραμμές, δεν περίμενα να έρθει κάποιος να μου δώσει χειραψία για να ξέρω ότι έχω προβλέψει και έχω ήδη πει όσα έχω πει για το Σηφάκη και είναι αληθές. Το ήξερα. Αλλά ήρθε η επιβεβαίωση και με τη χειραψία και με κάποια από τα λόγια των Επαρχιωτών». Το γεγονός, ότι χθες τον είπαν πρώτοι εκείνοι παπατζή, για εμένα ήρθε η δικαίωση. Τον είχα πει από την πρώτη στιγμή και μου έλεγαν ότι είναι βαριά κουβέντα. Φαίνεται όμως ότι η παπάτζα είναι το δεύτερό του όνομα. Εχθές το βράδυ ήρθαν τα κορίτσια απέναντι για να μου επιβεβαιώσουν αυτά που έχω πει από το πρώτο συμβούλιο του φετινού Survivor».

