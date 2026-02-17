Οι έξι Ρώσοι αθλητές θα αγωνιστούν με τη σημαία τους και όχι ως ανεξάρτητοι.

Έξι Ρώσοι και τέσσερις Λευκορώσοι αθλητές θα αγωνιστούν με τη σημαία τους στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς αγώνες 2026, που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 15 Μαρτίου.

Με αυτή την απόφαση της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής (IPC), η ρωσική σημαία επιστρέφει στη διοργάνωση για πρώτη φορά από το 2014, μετά τους Αγώνες στο Σότσι. Αρχικά επιβλήθηκε αποκλεισμός λόγω του κρατικού προγράμματος ντόπινγκ της Ρωσίας και στη συνέχεια για την εισβολή στην Ουκρανία.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η IPC ήρε τον αποκλεισμό των Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών από τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς αγώνες. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία μπορούσαν να αγωνιστούν μόνο ως ανεξάρτητοι.

Ωστόσο, οι τέσσερις παγκόσμιες ομοσπονδίες των έξι αθλημάτων των Χειμερινών Παραολυμπιακών αγώνων αποφάσισαν να παραμείνει σε ισχύ ο αποκλεισμός. Τον Δεκέμβριο, η Ρωσία και η Λευκορωσία κέρδισαν την προσφυγή στο CAS κατά της παγκόσμιας ομοσπονδίας σκι (FIS).

Σημειώνεται ότι η απόφαση της IPC είναι κόντρα στην πολιτική που εφαρμόζει η ΔΟΕ, η οποία εξακολουθεί να επιτρέπει σε περιορισμένο αριθμό αθλητών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να συμμετέχουν ως ανεξάρτητοι. Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026 συμμετέχουν 13 Ρώσοι και 7 Λευκορώσοι ως ανεξάρτητοι.

Πηγή: BBC