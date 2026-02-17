Σημαντικές εξελίξεις γύρω από τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

Το αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του 27χρονου στη Νέα Πέραμο εντόπισαν το απόγευμα περιπατητές σε δύσβατο σημείο και συγκεκριμένα κοντά στο μοναστήρι του Άγιου Ιωάννη Κορακά.

Ο άτυχος 27χρονος, του οποίου η σορός είχε βρεθεί τη 1η Φεβρουαρίου, είχε πέσει θύμα απαγωγής στην Ελευσίνα, με τους απαγωγείς να τον εκτελούν με 10 σφαίρες έξι μέρες μετά.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του MEGA, την περασμένη Κυριακή ο θείος του 27χρονου μαζί με τη σύντροφό του αναζητούσαν στο ρέμα στη Νέα Πέραμο το ακριβές σημείο όπου εκτελέστηκε ο 27χρονος, για να αφήσουν λίγα λουλούδια στη μνήμη του.

Εντελώς τυχαία, εκείνη την ώρα έπεσαν πάνω σε δύο περιπατητές. Τους ρώτησαν αν γνωρίζουν το σημείο και εκείνοι τους είπαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή, καθώς τρέχουν καθημερινά εκεί και μάλιστα τους είπαν πως έχουν δει ότι υπάρχει ένα καμένο αυτοκίνητο κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά.

Οι Αρχές ανέσυραν το αυτοκίνητο από το δύσβατο σημείο και στη συνέχεια το μετέφεραν στα εργαστήρια του Εγκληματολογικού.

Τα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τη δολοφονία του 27χρονου, θεωρώντας ότι οι δράστες είτε επιδίωκαν κάποιο όφελος από το θύμα είτε τον βασάνιζαν για άλλο λόγο. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, να πρόκειται για μια αποτυχημένη «αρπαγή - τίγρης», όπου η δολοφονία σημειώθηκε επειδή το θύμα πιθανότατα τους αναγνώρισε.

Οι έρευνες επικεντρώνονται ακόμα και σε έγκλειστους στις φυλακές, ενώ στο «κάδρο» παραμένουν και κυκλώματα της νύχτας. Η υπόθεση εμφανίζει κοινά στοιχεία με την εκτέλεση επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024, γεγονός που δυσκολεύει την αναζήτηση των υπευθύνων.