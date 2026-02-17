Η μεγαλύτερη αλλαγή εντοπίζεται στη σύνθεση της αγοράς ανά τύπο καυσίμου.

Ο Ιανουάριος 2026 ξεκίνησε με μικρή υποχώρηση στις ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών στην Ελλάδα, αλλά με εντυπωσιακή ενίσχυση των υβριδικών μοντέλων και αυξανόμενη διείσδυση των SUV, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση της αγοράς προς εξηλεκτρισμένες και πολυχρηστικές επιλογές.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου άνοιξε το 2026 με μεικτές τάσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), βασισμένα σε πρωτογενή δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ. Οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών ανήλθαν σε 10.089 μονάδες τον Ιανουάριο, σημειώνοντας πτώση 5,3% σε σύγκριση με τις 10.659 μονάδες του αντίστοιχου μήνα του 2025, εξέλιξη που αντανακλά τη συγκρατημένη καταναλωτική διάθεση αλλά και τη φάση μετάβασης της αγοράς προς νέες τεχνολογίες κίνησης.

Σε αντίθεση με τα επιβατικά, τα καινούργια φορτηγά –ελαφρά και βαρέα– κατέγραψαν σημαντική άνοδο 19,7%, φθάνοντας τις 923 ταξινομήσεις από 771 πέρυσι, στοιχείο που υποδηλώνει ενίσχυση της επαγγελματικής δραστηριότητας και ανανέωση στόλων. Αντίθετα, τα λεωφορεία υποχώρησαν κατά 26,3% με μόλις 98 ταξινομήσεις, έναντι 133 τον Ιανουάριο 2025.

Η μεγαλύτερη αλλαγή εντοπίζεται στη σύνθεση της αγοράς ανά τύπο καυσίμου. Τα υβριδικά (HEV) κυριάρχησαν με μερίδιο 63,4%, αυξημένο κατά 15,3 ποσοστιαίες μονάδες, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των καταναλωτών σε λύσεις εξηλεκτρισμού χωρίς εξάρτηση από υποδομές φόρτισης. Τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) ενισχύθηκαν επίσης, φθάνοντας το 6,3% της αγοράς (+1,3 μονάδες), ενώ σε απόλυτους αριθμούς ανήλθαν σε 633 μονάδες (+20,1%). Τα plug-in υβριδικά (PHEV) υποχώρησαν ελαφρά κατά 7,8% στις 694 ταξινομήσεις, διατηρώντας μερίδιο 6,9%.

Αντίθετα, τα παραδοσιακά καύσιμα συνέχισαν την πτωτική πορεία τους: η βενζίνη περιορίστηκε στο 19,2% από 34,4% (-15,3 μονάδες) και το πετρέλαιο στο 2,2% από 4,3%, επιβεβαιώνοντας τη δομική αλλαγή του στόλου. Μικρή αλλά αξιοσημείωτη άνοδο σημείωσε και το υγραέριο, το οποίο διπλασίασε σχεδόν το μερίδιό του στο 2,1%.

Σε επίπεδο κατηγοριών, τα SUV ενίσχυσαν περαιτέρω την κυριαρχία τους, φθάνοντας συνολικά το 69,3% της αγοράς (+5,4 μονάδες). Η κατηγορία B-SUV παρέμεινε η πιο δημοφιλής με 37,9%, ενώ τα C-SUV ακολούθησαν με 23,0%. Αντίθετα, οι μικρές κατηγορίες Α και Α-SUV συρρικνώθηκαν σημαντικά, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση των αγοραστών προς μεγαλύτερα και πιο ευέλικτα αμαξώματα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αγορά επιβατικών στην ΕΕ έκλεισε το 2025 με άνοδο 1,8%, φθάνοντας τα 10,8 εκατομμύρια οχήματα, σύμφωνα με τον ACEA. Η Ελλάδα κατέγραψε ισχυρότερη δυναμική, με αύξηση 5,2% στο σύνολο του έτους και άνοδο 23,5% τον Δεκέμβριο, ένδειξη ότι η εγχώρια αγορά διατηρεί περιθώρια ανάπτυξης παρά τη συγκρατημένη εκκίνηση του 2026.

Η συνολική εικόνα του Ιανουαρίου αποτυπώνει μια αγορά σε μετάβαση: λιγότερες ταξινομήσεις επιβατικών, αλλά σαφής στροφή προς εξηλεκτρισμένες τεχνολογίες και SUV, στοιχεία που αναμένεται να καθορίσουν τη δομή της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου τους επόμενους μήνες.