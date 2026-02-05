Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, όταν ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στην περιοχή του Σκαραμαγκά.
Η σύγκρουση έγινε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ώρα ενώ κινούνται στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε σοβαρά.
Στο σημείο έχουν σπέυσει αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.