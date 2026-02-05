Η σύγκρουση του λεωφορείου με το αυτοκίνητο έγινε ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα στην εθνική οδό στο ύψος του Σκαραμαγκά.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, όταν ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στην περιοχή του Σκαραμαγκά.

Η σύγκρουση έγινε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ώρα ενώ κινούνται στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έχουν σπέυσει αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.