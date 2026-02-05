Η προσωπική εξομολόγηση της Έλενας Χριστοπούλου στο πλατό του «Real View».

Η Έλενα Χριστοπούλου, έδωσε και σήμερα το παρών μέσα από την εκπομπή του «Real View» στο ΟΡΕΝ, όπου και προχώρησε σε μία συγκινητική, προσωπική της εξομολόγηση.

Συγκεκριμένα, οι τέσσερις γυναίκες της εκπομπής - η Ελίνα Παπίλα, Σοφία Μουτίδου, Δάφνη Καραβοκύρη και Έλενα Χριστοπούλου - κάθισαν και σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου γύρω από το τραπέζι για να σχολιάσουν μερικά από τα θέματα της επικαιρότητας.

Με αφορμή τη συζήτηση που είχε δημιουργηθεί γύρω από το ζήτημα του χωρισμού και την συνέντευξη που παραχώρησε η Χρύσπα στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Έλενα Χριστοπούλου, έκανε μία βαθιά εξομολόγηση, θυμούμενη τις δικές της, δύσκολες στιγμές μετά από τον χωρισμό.

Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ένας χωρισμός σίγουρα είναι μία ήττα. Μία προσωπική ήττα. Ειδικά μετά από γάμο. Για ‘μένα έχει διαφορά ο γάμος με τη σχέση. Είναι μία ήττα και για τους δύο. Δεν το λέω ότι έχασα εγώ… Προσωπικά έχω βιώσει ήττα με τον χωρισμό μου όταν συνέβη είτε το ήθελα εγώ, είτε όχι, δεν έχει σημασία. Είναι ένα πράγμα… Ήλπιζα σε μία κοινή ζωή. Όταν βλέπεις οι ελπίδες σου κάθε μέρα μία – μία να διαλύονται, εκεί έχεις και μία προσωπική ήττα. Δεν περίμενα ποτέ κανέναν να μου καλύψει το κενό μου. Αλλά ο κάθε άνθρωπος εκφράζεται διαφορετικά».

Από την πλευρά της η Σοφία Μουτίδου, δήλωσε: «Και εγώ έχω χωρίσει, αλλά δεν το είχα δει ως ήττα γιατί απέναντι από την ήττα, είναι η νίκη. Και δεν το είχα φανταστεί ποτέ έτσι, σαν μία μάχη… Δεν ένιωσα ότι έχασα κάτι. Έχασα πολλά, αλλά δεν αισθάνθηκα ότι έχασα την καθημερινότητα, προσδοκίες. Ένιωσα μία ματαίωση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7ab9vbqzbl?integrationId=40599y14juihe6ly}