«Μάλλον θα συνεχιστεί και του χρόνου..», αποκάλυψε ο ηθοποιός για το «Σόι Σου».

Ο Γιάννης Δρακόπουλος, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star», όπου και αποκάλυψε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σειρά «Το Σόι σου».

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός που υποδύεται τον Μιχάλη Μπισμπίκη, αναφέρθηκε στην επανέναρξη της παραγωγής, στα γυρίσματα της σειράς και στο ενδεχόμενο να υπάρξει και μία νέα σεζόν.

«Τα γυρίσματα πάνε πολύ καλά. Εξακολουθεί να είναι μια πολύ ωραία εμπειρία γυρισμάτων, μετά από τόσα χρόνια. Δεν έχει αλλάξει κάτι, ευτυχώς», είπε αρχικά ο Γιάννης Δρακόπουλος και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αγάπη που λαμβάνουν από τους τηλεθεατές:

«Δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία από τη δική μας τη πλευρά. Πάει πάρα πολύ καλά, ο κόσμος εξακολουθεί να μας δείχνει την προτίμηση και την αγάπη…».

Με χιούμορ σχολίασε την αλλαγή που έγινε στην ώρα και στην ημέρα προβολής: «Παίζουμε κρυφτούλι με τις ημέρες προβολής».

Αναφερόμενος στο μέλλον της σειράς και στο αν έχει πάρει το «πράσινο φως» για να συνεχίσει και του χρόνου, ο ηθοποιός εξήγησε: «Έτσι έχουμε ακούσει, ότι θα συνεχιστεί. Είναι πολύ ευχάριστο που δεν μας έχουν βαρεθεί ακόμη… δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση. Μας το έχουν πει, αλλά επίσημο είναι όταν το ανακοινώνει το κανάλι».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, όσον αφορά την αποδοχή του κόσμου σημείωσε: «Ποτέ τίποτα δεν είναι σίγουρο. Δεν υπήρχε φόβος για την επιστροφή της σειράς αλλά ούτε και σιγουριά. Ο κόσμος ζητάει πολλές φορές και νέα πράγματα», κατέληξε ο Γιάννης Δρακόπουλος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg6umr0i3e1l?integrationId=40599y14juihe6ly}