Ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε για την επαγγελματική του πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση.

Ο Γιάννης Στάνκογλου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», όπου παραδέχτηκε μεταξύ άλλων πως τόσο στην αρχή της καριέρας του – όσο και τώρα, ορισμένες επαγγελματικές του επιλογές αφορούν και οικονομικούς λόγους.

Συγκεκριμένα, εξήγησε πως σε πολλές περιπτώσεις ο οικονομικός παράγοντας αποτελεί κίνητρο για να δεχτεί μία νέα πρόταση για εργασία, ωστόσο ξεκαθάρισε πως στο τέλος κάθε χρονιάς θέλει να έχει συμμετάσχει και σε πρότζεκτ που δεν έγιναν αποκλειστικά για τα χρήματα: «Ακόμα κάνω δουλειές για τα χρήματα. Ποιος δεν κάνει δουλειά για τα χρήματα; Δεν ντρέπομαι που το λέω αυτό. Απλά πάντα θέλω στο τέλος της χρονιάς να λέω ότι έκανα και κάτι το οποίο δεν ήταν για αυτό μόνο».

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου, αναφέρθηκε σε μία από τις δηλώσεις που είχε κάνει παλαιότερα όπου είχε πει ότι σκέφτηκε να σταματήσει το θέατρο, ωστόσο λίγο καιρό αργότερα αναθεώρησε. Όπως εξήγησε: «Παίρνω τις ανάσες μου, παίρνω δύναμη από τα παιδιά μου, παίρνω δύναμη κι από τη δουλειά μου, όταν κάνω κάτι το οποίο το γουστάρω. Δεν γίνεται να πω εντελώς στοπ στο θέατρο. Νομίζω ότι αν σταματήσω εντελώς, τρία τέσσερα χρόνια θέατρο, ότι θα είμαι νεκρός».

