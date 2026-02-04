«Μη βάλετε άλλη φωτογραφία, θα λιποθυμήσω εγώ από τα κλάματα…», είπε η Φαίη Σκορδά.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου ο Τάκης Βαμβακίδης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκτυλίχθηκε μία ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή στο πλατό. Συγκεκριμένα, την ώρα που ο ηθοποιός έκανε λόγο για την καταγωγή του, προβλήθηκε μία κοινή φωτογραφία από τον ίδιο και τους γονείς του.

Αντικρίζοντάς την, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και αυθόρμητα αναφώνησε: «Όχι, Θεέ μου». Σε αυτό το σημείο η Φαίη Σκορδά σαστισμένη γύρισε για να αντικρίσει την φωτογραφία που έκανε τον καλεσμένο της να συγκινηθεί και έμεινε σιωπηλή.

Ο ίδιος ωστόσο εμφανώς συγκινημένος δήλωσε: «Πατερούλη μου, μανούλα μου. Άγιοι άνθρωποι… Πατερούλη, ευχαριστώ, δεν πρόλαβα να στο πω. Συγγνώμη, συγγνώμη Φαίη. Έφυγε ξαφνικά ο πατέρας μου και δεν του είπα επίσημα το ευχαριστώ».

Σε δεύτερο χρόνο ο Τάκης Βαμβακίδης, συνέχισε την περιγραφή των όσων έλεγε προηγουμένως, ενώ κλείνοντας η Φαίη Σκορδά αποκρίθηκε: «Μη βάλετε άλλη φωτογραφία, θα λιποθυμήσω εγώ από τα κλάματα…».

