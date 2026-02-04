Ο Ερντογάν βρίσκεται στο Κάιρο κατόπιν πρόσκλησης του Σίσι, ο οποίος τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο του Καΐρου.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ταξίδεψε από τη Σαουδική Αραβία στην Αίγυπτο την Τετάρτη, τη δεύτερη στάση του σε μια περιφερειακή περιοδεία.

Συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία υπουργών και επιχειρηματιών, τον υποδέχτηκε ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι. Ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι συνομιλίες του στην Αίγυπτο θα επικεντρωθούν στην οικονομική συνεργασία και σε περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ανοικοδόμησης της Γάζας.

Ο Τούρκος πρόεδρος βρίσκεται στο Κάιρο κατόπιν πρόσκλησης του αλ Σίσι για να συμπροεδρεύσει της δεύτερης συνεδρίασης του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας - Αιγύπτου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Αίγυπτο, ο Ερντογάν και ο αλ Σίσι αναμένεται να συζητήσουν διμερή ζητήματα και να ανταλλάξουν απόψεις για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην Παλαιστίνη.

Ο Ερντογάν σχεδιάζει επίσης να συμμετάσχει σε ένα Επιχειρηματικό Φόρουμ Τουρκίας - Αιγύπτου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κάιρο.

{https://twitter.com/trpresidency/status/2019006809814806698}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Τουρκία και η Αίγυπτος συνεργάζονται στενά για να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, να εξασφαλίσουν μια διαρκή κατάπαυση του πυρός και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Ο Ερντογάν και ο αλ-Σίσι υπέγραψαν δήλωση προθέσεων στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στο Σαρμ ελ-Σέιχ που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο τον Οκτώβριο του 2025, στην οποία παρευρέθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, συστάθηκε Εκτελεστική Επιτροπή για τη Γάζα, με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν να εκπροσωπεί την Τουρκία και τον αρχηγό των Αιγυπτιακών Πληροφοριών Χασάν Ρασάντ να εκπροσωπεί την Αίγυπτο. Η Τουρκία είναι βασικό μέλος της ομάδας διαμεσολάβησης μαζί με την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις ΗΠΑ και είναι έτοιμη να συνεισφέρει σε μια Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα, εάν της ζητηθεί.

{https://twitter.com/ragipsoylu/status/2019023280431313300}

Παράλληλα, ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, του μεγαλύτερου εμπορικού εταίρου της Τουρκίας στην Αφρική, έφτασε τα 8,8 δισ. δολάρια το 2024. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι εξαγωγές της Τουρκίας ανήλθαν σε 4,2 δισ. δολάρια, ενώ οι εισαγωγές σε 4,6 δισ. δολάρια. Ο Ερντογάν και ο αλ Σίσι έχουν θέσει κοινό στόχο την αύξηση του όγκου των διμερών εμπορικών συναλλαγών στα 15 δισ. δολάρια έως το 2028.

Η Τουρκία και η Αίγυπτος, έχουν επίσης σημαντική συνεργασία στην υπεράκτια εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο. Η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει επίσης αποκτήσει αξιοσημείωτη δυναμική τους τελευταίους μήνες.

Με πληροφορίες της DailySabah