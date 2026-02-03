Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στις συνομιλίες της Παρασκευής μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι «το Ιράν έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι δεν μπορεί να είναι αξιόπιστο να τηρήσει τις υποσχέσεις του».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέκλεισε συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής στον στη διακυβέρνηση της Γάζας κατά τις συνομιλία που είχε νωρίτερα στην Ιερουσαλήμ με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

«Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα εμπλακεί στη διακυβέρνηση της Λωρίδας με κανέναν τρόπο» διαμήνυσε ο Νετανιάχου και τόνισε την ασυμβίβαστη απαίτηση του Ισραήλ για αφοπλισμό της Χαμάς, αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και ολοκλήρωση των πολεμικών στόχων πριν από την ανοικοδόμηση.

{https://twitter.com/IsraeliPM/status/2018769008774840585}

Σε μια ασυνήθιστα φλύαρη δήλωση μετά από συνάντηση με έναν Αμερικανό αξιωματούχο, μια δήλωση που θα μπορούσε να υποδηλώνει κάποια ανησυχία για τα ζητήματα που εξετάζονται, όπως σχολιάζουν τα διεθνή Μέσα, το γραφείο του Νετανιάχου ενημέρωσε επίσης τον πρέσβη των ΗΠΑ Μάικ Χάκαμπι ότι οι τσάντες που ανήκουν στην υπηρεσία UNRWA για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη όπλων.

{https://twitter.com/IsraeliPM/status/2018769012650398044}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε και στις συνομιλίες της Παρασκευής μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι «το Ιράν έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι δεν μπορεί να είναι αξιόπιστο να τηρήσει τις υποσχέσεις του».

{https://twitter.com/IsraeliPM/status/2018769005126025326}