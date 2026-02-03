Μία ερώτηση ήταν αρκετή για να κάνει την Μαρία Μπεκατώρου να «λυγίσει» από τα γέλια στο «The Chase».

Η Μαρία Μπεκατώρου, πιστή στο ραντεβού της με τους τηλεθεατές της, υποδέχτηκε και σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στο «The Chase», τους νέους παίκτες που διεκδικούσαν το μεγαλύτερο δυνατό χρηματικό ποσό.

Όταν λοιπόν ο καλεσμένος στάθηκε απέναντι από τη «Γυναίκα με τα μαύρα», ήρθε αντιμέτωπος με μία ερώτηση ορολογίας για την ψυχολογία, με την απάντησή του να είναι αφορμή για γέλιο.

Η ερώτηση ήταν η εξής: «Ποιος είναι ο όρος της ψυχολογίας για όσους έχουν την εμμονή να μπλέκονται σε σχέσεις με παντρεμένους».

Η τρεις πιθανές απαντήσεις ήταν: «Σύνδρομο Othello», «Cinderella» ή «Fortunata».

Ο παίκτης μη γνωρίζοντας το σωστό ρίσκαρε και απάντησε επιλέγοντας την πρώτη πιθανή λύση. Αυτό όμως ήταν η αφορμή για την Μαρία Μπεκατώρου να «λυθεί» στα γέλια, ενώ αμέσως μετά η «Γυναίκα με τα μαύρα», έδωσε την εξήγηση πίσω από την επιστημονική ορολογία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5ikfpzcdj5?integrationId=40599y14juihe6ly}