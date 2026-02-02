Με την είσοδο του 2026, το MEGA επιβεβαιώνει τη διαχρονική του υπεροχή στην ενημέρωση, κατακτώντας την πρώτη θέση και τον Ιανουάριο.

Σταθερό στις αρχές της αξιόπιστης δημοσιογραφίας, με συνεχή παρουσία στα μεγάλα γεγονότα και ουσιαστική αποτύπωση της κοινωνικής πραγματικότητας, το MEGA συνεχίζει να αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για τους τηλεθεατές που αναζητούν έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση.

Η σχέση εμπιστοσύνης του κοινού με τον σταθμό ενισχύεται καθημερινά, μέσα από την πολυφωνία, την ανάλυση και τη δημοσιογραφική συνέπεια.

Κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» ήταν πρώτο και τον Ιανουάριο, διατηρώντας τον ηγετικό του ρόλο στη βραδινή ενημέρωση. Η ανοδική τροχιά που σημείωσε στην τηλεθέαση επισφραγίζει τη συνεχιζόμενη κυριαρχία του.

Οι ειδήσεις του MEGA με τη Ράνια Τζίμα (Δευτέρα – Πέμπτη) και την Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή – Κυριακή) στην παρουσίαση, και τον Γιάννη Πρετεντέρη στον βασικό σχολιασμό, ξεχώρισαν από τον ανταγωνισμό και σημείωσαν αύξηση στην τηλεθέαση συγκεντρώνοντας 611.000 τηλεθεατές, τον μεγαλύτερο αριθμό απ’ όλα τα δελτία ειδήσεων, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης. Αναλυτικά η κατάταξη: MEGA 611.000, STAR 534.000, ALPHA 529.000, ΣΚΑΪ 415.000, OPEN 333.000, ANT1 278.000, ΕΡΤ1 248.000.

Την κορυφή της τηλεθέασης κατοχύρωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» και σε μερίδιο τηλεθέασης, καταγράφοντας μέσο όρο 15,5% στο σύνολο του κοινού.

Live News

Το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο συνέχισε και τον Ιανουάριο τη δυναμική του πορεία στην απογευματινή ζώνη, εξασφαλίζοντας για έναν ακόμα μήνα την απόλυτη πρωτιά. Στο σύνολο του κοινού, η επιτυχημένη εκπομπή του MEGA διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της με μέσο όρο 18,1% και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 16,5%.

Κοινωνία Ώρα MEGA

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη ξεκίνησε το 2026 με εξαιρετικές επιδόσεις, διατηρώντας την πρώτη θέση ανάμεσα στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, αλλά και σε ψυχαγωγικά προγράμματα του ανταγωνισμού. To magazino του MEGA κατέκτησε την κορυφή στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 14,6 %.