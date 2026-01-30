Με τελικό αποτέλεσμα 1 – 1 έληξε ο αγώνας Παναθηναϊκός – Ρόμα.

Ο ΑΝΤ1 χθες, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, φιλοξένησε ζωντανά από το ΟΑΚΑ, τον ποδοσφαιρικό αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Ρόμα.

Η ποδοσφαιρική αναμέτρηση βγήκε νικήτρια στα νούμερα τηλεθέασης καταγράφοντας πρωτιά στη ζώνη προβολής της τόσο στο δυναμικό κοινό 18 – 54 με ποσοστό 16,1%, όσο και στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 18,3%.

Τον ποδοσφαιρικό αγώνα, παρακολούθησαν 1.459.341 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού έστω και για 1’, με τους άνδρες να σκοράρουν μέχρι και 30,1% σε επιμέρους κοινό.

Και η εκπομπή «The Football Show», που προβλήθηκε στον ΑΝΤ1 αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού και τερμάτισε πρώτη στη ζώνη προβολής της τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 10,2% όσο και στο γενικό σύνολο με ποσοστό 12,5%.

Από την κλήρωση των Νοκ Αουτ Play off του UEFA Europa League, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, και μεταδόθηκε ζωντανά από το antenna.gr/football σε απευθείας μετάδοση από τη Νιόν της Ελβετίας και σε περιγραφή του Μανώλη Σφακάκη, προέκυψαν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Οι δύο ελληνικές ομάδες κληρώθηκαν να αντιμετωπίσουν γνώριμους αντιπάλους, με τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν και τον ΠΑΟΚ απέναντι στη Θέλτα, ομάδες που αντιμετώπισαν και στη League Phase της διοργάνωσης. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 19 και 26 Φεβρουαρίου, με τα πρώτα παιχνίδια να γίνονται σε ΟΑΚΑ και Τούμπα αντίστοιχα.

