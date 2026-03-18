Η 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ προσέλκυσε 17,86 εκατομμύρια τηλεθεατές στο ABC και στο Hulu, σημειώνοντας τα χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της διοργάνωσης από το 2022.

Η τηλεθέαση στα φετινά βραβεία σημείωσε πτώση 9%, σε σχέση με τα 19,7 εκατομμύρια τηλεθεατές πέρυσι, που ήταν υψηλό πενταετίας.

Στις ηλικίες 18-49 ετών η τηλεθέαση ήταν 3,92%, από 4,54% πέρυσι και 3,82% το 2024.

Παρά τη φετινή πτώση, η 98η τελετή των Όσκαρ αναδεικνύεται η κορυφαία ψυχαγωγική εκπομπή στην prime time ζώνη, για τη σεζόν 2025-2026, σύμφωνα με την Disney.

Η τελετή των Όσκαρ δεν είναι η μόνη που παρακολούθησαν λιγότεροι τηλεθεατές φέτος: τον Ιανουάριο οι Χρυσές Σφαίρες σημείωσαν πτώση 6% (8,66 εκατομμύρια τηλεθεατές) και τον Φεβρουάριο τα βραβεία Grammy -6% (14,4 εκατομμύρια).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ABC ανέφερε επίσης ότι οι αλληλεπιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξήθηκαν κατά 42,4% φέτος (184.314.370), ενώ οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Ακαδημίας έφτασαν τα 21,6 εκατομμύρια, από 19,7 εκατομμύρια πέρυσι, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 129 εκατομμυρίων προβολών βίντεο κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Πρόκειται για την πρώτη μείωση τηλεθέασης της τελετής τα τελευταία πέντε χρόνια. Το 2021, η πρώτη τελετή μετά την έναρξη της πανδημίας COVID-19 είχε σημειώσει ιστορικό χαμηλό με 10,4 εκατομμύρια τηλεθεατές, όμως στη συνέχεια ακολούθησε άνοδος για τρία χρόνια: 16,6 εκατομμύρια το 2022, 18,8 εκατομμύρια το 2023, 19,5 εκατομμύρια το 2024 και 19,7 εκατομμύρια το 2025.

Ο οικοδεσπότης Κόναν Ο' Μπράιεν απέσπασε και φέτος θετικά σχόλια. Μάλιστα, ο Ρομπ Μιλς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Walt Disney Television και υπεύθυνος για τη μετάδοση, δήλωσε στο Variety ότι η θέση παραμένει δική του - αν ο κωμικός και παρουσιαστικής το επιθυμεί.

Η Disney διατηρεί τα δικαιώματα μετάδοσης των Οσκαρ για ακόμη δύο χρόνια και θα συνεχίσουν να προβάλλονται από το ABC και το Hulu το 2027 και το 2028, πριν τεθεί σε ισχύ η νέα συμφωνία της Ακαδημίας με το YouTube (από το 2029 με δικαιώματα προβολής τουλάχιστον έως το 2033).

Με πληροφορίες από Variety