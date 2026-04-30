Εκτεταμένους ελέγχους για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κατά το πρώτο δίμηνο του 2026, θέτοντας στο μικροσκόπιο εκατοντάδες φορολογούμενους με υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 199 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με συνολικά χρέη που αγγίζουν τα 405 εκατ. ευρώ βρέθηκαν αντιμέτωπα με εντατικούς φορολογικούς και οικονομικούς ελέγχους, καθώς υπήρχαν ενδείξεις εμπλοκής σε διαδικασίες ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία στο ίδιο διάστημα διαβίβασε 103 αναφορές πληροφοριών που αφορούσαν συνολικά 385 εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Οι πληροφορίες αυτές οδήγησαν στο άνοιγμα 23 υποθέσεων, εκ των οποίων οι 10 έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Από τους ελέγχους προέκυψαν βεβαιωμένοι φόροι ύψους περίπου 6,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο τα πραγματικά έσοδα που εισπράχθηκαν περιορίστηκαν στις 220.071 ευρώ, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρχές στην είσπραξη μεγάλων οφειλών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πολύπλοκες οικονομικές υποθέσεις.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα αυξημένος εμφανίζεται ο κίνδυνος ποινικών διώξεων για φορολογούμενους με οφειλές άνω των 50.000 ευρώ, οι οποίοι καθυστερούν την αποπληρωμή πέραν των τεσσάρων μηνών από την καταληκτική προθεσμία. Οι αρμόδιες ΔΟΥ έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε μηνυτήριες αναφορές για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, ενώ παράλληλα εξετάζονται και περιπτώσεις με ενδείξεις εμπλοκής σε ξέπλυμα χρήματος, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, όπως αυτό ορίζεται στον Ν. 4557/2018.