«Είναι μια απάντηση σε αυτό που έκανε το Ιράν με το ελικόπτερό μας χθες βράδυ. Η απάντηση πρέπει να είναι πολύ ισχυρή, πολύ δυνατή» είπε ο Τραμπ.

Η στρατιωτική κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της ξεκίνησαν επιθέσεις «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν, ως απάντηση στην συντριβή του αμερικανικού ελικοπτέρου.

{https://x.com/CENTCOM/status/2064457103134343170}

«Η αποστολή αποτελεί ανάλογη απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα» καταλήγει η ανακοίνωση, ενώ ο Τραμπ μιλώντας στο ABC ανέφερε: «Αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν με το ελικόπτερό μας χθες βράδυ, και πιστεύω ότι η απάντηση πρέπει να είναι πολύ ισχυρή, πολύ δυνατή».

Εκρήξεις αναφέρθηκαν στη νήσο Κεσμ και στην πόλη Σιρίκ (εκεί που κατέπεσε το ελικόπτερο) στο νότιο τμημα του Ιράν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, αλλά και στην επαρχία Χορμοζγκάν.

Σε ανάρτησή του ο δημοσιγράφος Barak Ravid, ανέφερε ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε αρκετά ιρανικά συστήματα αεράμυνας και συστήματα ραντάρ γύρω από το στενό του Ορμούζ».

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{https://x.com/BarakRavid/status/2064465917631676860}

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Νωρίτερα, ο Τραμπ άναψε το «πράσινο φως» για χτύπημα στο Ιράν.

Αφορμή αποτέλεσε η συντριβή ελικοπτέρου Apache των Ηνωμένων Πολιτειών το οποίο κατέπεσε στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της συντριβής, ενώ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM γνωστοποίησε ότι τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια περίπου δύο ώρες μετά το συμβάν και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

{https://x.com/CENTCOM/article/2064290478091067601}

Ο Τραμπ με ανάρτησή του σημείωσε η παραπάνω ενέργεια των Ιρανών δεν θα μείνει αναπάντητη, σημειώνοντας: «Μόλις ενημερώθηκα από τον Σπουδαίο Στρατό μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα εξαιρετικά εξελιγμένα ελικόπτερα Apache μας ενώ περιπολούσαν πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ενεπλάκησαν δύο πιλότοι, και οι δύο είναι ασφαλείς και αβλαβείς.

Παρ’ όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση».

Η απάντηση του Ιράν

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν στρατιωτικές πηγές οι οποίες απειλούν με «αποφασιστική απάντηση» εάν οι ΗΠΑ χρησιμοποιήσουν τη συντριβή του ελικοπτέρου ως πρόσχημα για νέες επιθέσεις.