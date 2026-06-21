Μια πλήρης και σοβαρή απάντηση στον πρωθυπουργό από το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Παύλο Γερουλάνο.

Επιτέλους μια σοβαρή -και πλήρης- απάντηση από στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ερώτηση του πρωθυπουργού σε όποιον τολμήσει να εκφράσει ένα κοινωνικό μέτρο για τους πολίτες πέραν των επιδομάτων της ΝΔ για προσέλκυση ψήφων:

«Πού θα βρείτε τα λεφτά, πες τε μου από πού θα τα κόψετε», είναι το μόνιμο μοτίβο του Κυριάκου Μητσοτάκη και των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησής του, αλλά και των ...αντικειμενικών και ...υπεύθυνων φιλοκυβερνητικών δημοσιογράφων!

Ο Παύλος Γερουλάνος μιλώντας στο MEGA (Στέλλα Γκαντώνα και Ντίνος Σιωμόπουλος) έδωσε πλήρη και σοβαρή απάντηση.

«Με ποιο κριτήριο, το δικό σου;» είπε χαρακτηριστικά ο εκ των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ. «Εγώ αρνούμαι να το κάνω αυτό και θα το αρνούμαι να το κάνω έως τις εκλογές».

Όπως είπε ο πρώην υπουργός ο πρωθυπουργός ήρθε στην εξουσία τονίζοντας πως το παραγωγικό μοντέλο που υπήρχε είναι ξεπερασμένο και δεσμεύτηκε πως θα το αλλάξει και αφού δεν το έκανε είναι ο τελευταίος που δικαιούται να τον εγκαλέσει πού θα βρει τα λεφτά.

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«Κύριέ μου ήρθες, δοκιμάστηκες, απέτυχες. Μην μου λες εμένα να απολογηθώ γιατί λέω ότι μετά από 9 χρόνια εκείνο που όφειλες να κάνεις να έχεις κοινωνικό κράτος που θα στηρίξει τον πολίτη δεν το έκανες»!

Πολύ σωστός ο Γερουλάνος!

Β.Σκ.