«Δεν μιλάμε πολύ για πολιτικά, γιατί μου λέει ότι ξεστράτησα. Του λέω εγώ ξεστράτησα; Εμείς πάντα Βενιζελικοί ήμασταν», είπε για τον ξάδερφό του ο Παύλος Γερουλάνος.

Μια συνέντευξη αρκετά μακριά από τα στενά πολιτικά πλαίσια των πρωινών εκπομπών και με τελείως διαφορετικό πρόσημο παραχώρησε ο Παύλος Γερουλάνος, στην οποία μεταξύ άλλων μίλησε για τα παιδικά του χρόνια και τη συγγενική του σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά.

Αναφερόμενος στα χρόνια ως μαθητής, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24, έκανε λόγο για ένα σύστημα που, όπως είπε, εκείνη την εποχή σε κατέτασσε σε κατηγορίες.

«Τότε δεν υπήρχε η αίσθηση του τι μπορεί να σε μπλοκάρει για να εκπαιδευτείς. Οι μαθησιακές δυσκολίες, η δυσλεξία που πιθανότατα να είχα εγώ τότε και το ανακάλυψα μέσα από τα παιδιά μου. Παρατηρούσα στα παιδιά μου πράγματα τα οποία έκανα και εγώ λάθος. Και ευτυχώς μπορούσε κάποιος να τους εξηγήσει. Σε εμένα δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Εκείνη την εποχή σε κατέτασσαν . Είτε με τους έξυπνους, είτε με τους ηλίθιους. Έλεγαν: Καλό παιδί ο Παύλος, αλλά δεν παίρνει από γράμματα. Όσοι ξέρουν καλή ιστορία το βλέπεις στις τοποθετήσεις τους. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις πουθενά στην πολιτική. Υπάρχουν λύσεις που μπορείς να δοκιμάσεις και μετά θα τις κάνεις καλύτερες. Η ιδέα ότι κοιτάζω αυτό που έχω φτιάξει και το προσαρμόζω στα χαρακτηριστικά της Ελλάδος και να υπηρετεί την ελληνική κοινωνία, αυτό δεν υφίσταται με την ίδια λογική που υφίσταται σε άλλες χώρες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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«Πνεύμα αντιλογίας από μικρός»

Ο Παύλος Γερουλάνος είπε ότι από μικρός ήταν πνεύμα αντιλογίας και αναφέρθηκε σε μια προσωπική ιστορία από τα παιδικά του χρόνια, όταν σε ηλικία πέντε ετών υποβλήθηκε σε επέμβαση για ωτίτιδα, κατά την οποία, όπως είπε χαριτολογώντας, «μου μάζεψαν το ένα αυτί κατά λάθος», με τις αδελφές του να συνεχίζουν μέχρι σήμερα να τον πειράζουν γι' αυτό.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σύζυγό του, Λάρα, λέγοντας πως εκείνη τον γνωρίζει «από την καλή και από την ανάποδη», ενώ συμπλήρωσε ότι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του γνωρίζουν διαφορετικές πλευρές του χαρακτήρα του.

Τέλος, τόνισε πως από μικρός είχε πολύ μεγάλη απέχθεια στην αδικία. «Το άδικο με πρόσβαλε», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα στοιχείο του χαρακτήρα του που, όπως είπε, τον συνοδεύει μέχρι και σήμερα.

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Τα πειράγματα από τον Σαμαρά και η εύστοχη κριτική του στον Μητσοτάκη

Ο Παύλος Γερουλάνος αναφέρθηκε και στον ξάδερφό του, Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ωστόσο ότι αποφεύγουν να συζητούν συχνά για την πολιτική.

«Δεν μιλάμε πολύ για πολιτικά, γιατί μου λέει ότι ξεστράτησα. Του λέω εγώ ξεστράτησα; Εμείς πάντα Βενιζελικοί ήμασταν. Εσείς παντρευτήκατε κάτι Μεσσήνιους Σαμαράδες και πήγατε από την άλλη πλευρά», είπε, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για πείραγμα. «Με πειράζει, δεν το εννοεί», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Αντώνης Σαμαράς «έχει ένα ακροατήριο που τον ακούει», ενώ εκτίμησε πως αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη στάση του σε κάποια εθνικά θέματα, αλλά και στο γεγονός ότι ασκεί, όπως είπε, «εύστοχη κριτική» στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αρκετά ζητήματα.

Ερωτηθείς αν θα μπορούσαν ποτέ να βρεθούν στο ίδιο κόμμα, απάντησε: «Δεν θα μπορούσαμε να βρεθούμε στο ίδιο κόμμα, εκτός εάν έκανε μια άλλη αλλαγή».

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