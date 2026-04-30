Εμείς ανοίγουμε την κουβέντα και μέσα από αυτή θα ακουστούν οι φωνές και θα ληφθούν αποφάσεις, τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος για την τετραήμερη εργασία.

«Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι εκεί μόνο για να κάνει κριτική. Είναι εκεί και για να ανοίγει θέματα κι αυτά τα θέματα να αναλύονται», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος στον ΣΚΑΪ, κληθείς να σχολιάσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να ανοίξει στην Ελλάδα η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία.

«Ξέρουμε ότι υπάρχουν φωνές και από τη μία πλευρά και από την άλλη, αλλά η συζήτηση πρέπει να γίνει. Και δεν είναι η μόνη πολιτική συζήτηση που πρέπει να ανοίξουμε, όπως έχουν πάει τα πράγματα σε μία χώρα που η ακρίβεια είναι όλο και χειρότερη. Πιέζονται τα νοικοκυριά. Βλέπουμε ότι το δημογραφικό πηγαίνει όλο και χειρότερα. Το να ψάχνεις λύσεις που μπορεί να κάνουν τη ζωή του κόσμου πιο άνετη, είναι σημαντικό. Άρα εμείς ανοίγουμε την κουβέντα και μέσα από αυτή θα ακουστούν οι φωνές και πάνω σε αυτό θα αποφασιστούν πράγματα», τόνισε ο κ. Γερουλάνος.

Πρόσθεσε πως «όταν ανοίγεις μία συζήτηση φέρνεις ανθρώπους οι οποίοι το έχουν δουλέψει... Υπάρχει μια σειρά από πράγματα που έχουν δοκιμαστεί σε άλλες χώρες. Αν δεν τα κοιτάξουμε, αν δεν έχουμε ειδικούς που να μας πουν ποια είναι τα συν και τα πλην, δεν μπορεί ένα κόμμα να βγει και να πει "εγώ ό,τι και να γίνει θα επιβάλλω κάτι", αλλά μπορείς να πεις ότι θα δοκιμάσεις κάτι».

