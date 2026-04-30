Στην ουσία δημιουργείται μια νομενκλατούρα υπαλλήλων πολύ ευνοημένων έναντι των υπολοίπων που δουλεύουν πολύ, σχολίασε ο υπουργός Υγείας.

«Η συγκεκριμένη πρόταση, που δεν ήταν ακριβώς πρόταση, είπαν "ανοίγουμε τη συζήτηση" (για την τετραήμερη εργασία), δηλαδή τρεχαγυρευόπουλος, είναι κάτι το οποίο έχει εφαρμοστεί σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, όχι με μεγάλη επιτυχία», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ.

Ως «παραδείγματα» έφερε την Ολλανδία και την Ισπανία: «Στην Ολλανδία δεν υπάρχει νόμος, αλλά έχουν κάνει συμφωνία οι κοινωνικοί εταίροι σε ορισμένους κλάδους και με μείωση μισθού, όχι χωρίς μείωση. Η Ισπανία που έβαλε επιδότηση για αυτό, έχει πολύ μικρή συμμετοχή, ελάχιστη. Η Ισλανδία, είναι μια ειδικού τύπου οικονομία, είναι πολύ μικρός ο πληθυσμός της, δεν είναι συγκρίσιμη με τις κανονικές οικονομίες».

Όπως είπε, το μέτρο της τετραήμερης εργασίας «Δεν έχει πουθενά μεγάλη διάδοση τελικά, ενώ όταν ξεκίνησαν αυτά τα προγράμματα, είχαν διαφημιστεί ως το μέλλον. Τελικά και αυτοί που τα ξεκίνησαν σιγά-σιγά τα παίρνουν πίσω. Δεν είναι τόσο εύκολο».

«Στην Ελλάδα το θεωρώ σχεδόν ανεφάρμοστο», πρόσθεσε.

«Τα προγράμματα αυτά έχουν ένα δομικό πρόβλημα, δημιουργούν εργαζομένους δύο ταχυτήτων. Γιατί και εκεί που εφαρμόζονται, δεν εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους. Εφαρμόζονται σε ορισμένους κλάδους, κυρίως σε υπαλλήλους γραφείου. Πουθενά δεν έχει εφαρμοστεί σε σύστημα υγείας. Στην ουσία δημιουργείται μια νομενκλατούρα υπαλλήλων πολύ ευνοημένων έναντι των υπολοίπων που δουλεύουν πολύ. Δεν έχει εφαρμοστεί ας πούμε στην εστίαση, πουθενά».

